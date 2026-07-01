Haydar Karaalp
01 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 01 تەمووز 2026
سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا (میت)، ئیبراهیم کاڵن لەگەڵ بەرپرسانی عێراقدا پرسی بەهێزکردنی هاریکارییە ئەمنیی و هەواڵگرییەکانی نێوان تورکیا و عێراقی تاوتوێ کرد.
بەپێی ڕاگەیاندراوی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق، سەرکۆمار نزار ئامێدی لە بەغدای پایتەخت پێشوازی له سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا کاڵن کرد.
له ڕاگهیاندراوهكهدا باس لهوه کراوە لەو كۆبوونهوهیهی لە سەرۆکایەتی کۆماری عێراق بەڕێوەچوو، له پاڵ پێشهاتە ههرێمیی و نێودەوڵەتییەکاندا پرسی بەهێزکردنی هاریکارییەکان لە بواری ئەمنیی و هەواڵگریی لە نێوان عێراق و تورکیا تاوتوێ کراوە.
سەرکۆماری عێراق ئامێدی، لە كۆبوونهوهكهدا ئاماژەی بهوه كرد گفتوگۆ و لێکتێگەیشتنی هاوبەش بنهمای سەرەکین لە چارەسەرکردنی قەیرانەکاندا، جەختی لەسەر گرنگی هەوڵە هاوبەشەکان کردەوە بە ئامانجی پاراستنی ئاسایشی هاوبەش لەبەرامبەر ئهو هەڕەشانهی سنووریان تێپهڕاندووه و ڕەخساندنی ژینگەیەکی سەقامگیرتر لە ناوچەکەدا.
له بهرامبهردا، سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا کاڵن، ئاماژەی بهوه کرد تورکیا پێداگیرە لەسەر بەردەوامی هەماهەنگیی و هاریکارییەکانی لەگەڵ عێراق لە سەرجەم بوارەکاندا و، ئامانجیان گەشەپێدانی زیاتری میکانیزمەکانی کارکردنی نێوان دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی ههردوو وڵاتە.
له درێژهی دیدار و كۆبوونهوهكانیدا له بهغدا، سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا کاڵن لەگەڵ سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، فایەق زەیدان و ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، باسم ئەلبەدری کۆبووەوە و دۆسیەکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆری تاوتوێ کرد.
هەروەها کاڵن چاوی بە سەرۆکی پارتی تەقەدوم، محەمەد حەلبووسی کەوت و، تاوتوێی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی عێراق و تورکیای کرد، بەتایبەت لە بوارەکانی ئاسایش و دۆسیەی گەڕاندنەوەی گەندەڵکارە هەڵاتووەکان.
سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا کاڵن، لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، هەیبەت حەلبوسی کۆبووەوە و تاوتوێی بەهێزکردنی هاوکارییەکانی نێوان عێراق و تورکیای کرد، بەتایبەت لە بواری ئەمنییدا و، هەردوولا تاوتوێی دامەزراندنی میکانیزمەکانی هاریکاریان کرد کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکان و سەقامگیریی ناوچەکە دەکەن.
بڕیارە دیدار و كۆبوونهوهكانی سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا کاڵن له عێراق بەردەوام بێت.