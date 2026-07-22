دوای پڕۆسەی تورکیای بێ تیرۆر گوندەکانی ھەرێم ئاوەدان دەبنەوە و خەڵک دەگەڕێنەوە سەر زێدی خۆیان

[1/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[2/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[3/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[4/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[5/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[6/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[7/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[8/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[9/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[10/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[11/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن.

[12/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن. یەکێک لە نیشتەجێبووانی گوندەکە، حاجی حوسێن ئورەیی کە ئێستا خەریکی دروستکردنەوەی خانووەکەیەتی، باس لە مێژووی پڕ لە ناخۆشی و ناسەقامگیریی گوندەکەیان دەکات و بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو دەڵێت: "لە ساڵی ١٩٨٨ ئاوارەی تورکیا بووین و لە ساڵی ١٩٩٠ گەڕاینەوە سەر خاکەکەمان، بەڵام ژیانمان ھەمیشە لە نێوان چۆڵکردن و گەڕانەوەدا بوو، دواجار خۆشبەختانە ماوەی دوو ساڵە بارودۆخەکە زۆر باشتر بووە؛ نزیکەی ٥٠ بۆ ٦٠ ماڵ گەڕاونەتەوە و خەڵک بە دڵنیاییەوە خانووەکانیان بونیاد دەنێنەوە، چونکە دڵنیابوونەتەوە لەوەی ئارامی گەڕاوەتەوە".

[13/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن. عەدنان حوسێن، ھاووڵاتییەکی گوندەکەیە کە لە کاتی قسەکردنیدا خەریکی ئاودانی بێستانەکەی بوو، بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو باسی لەو نەھامەتییانە کرد کە لە ساڵی ١٩٧٦ەوە بەسەریان ھاتووە، کاتێک لەلایەن ڕژێمی پێشووەوە بە زۆرەملێ ڕاگوێزراون و گوتی: "لەو کاتەدا ٧٧ سەرۆک خێزان لێرە دەژیاین، بەڵام بەھۆی ڕاگواستنەکەوە ھەر خێزانە و بە لایەکدا بڵاوەی پێکرا، لە ساڵانی ھەشتاکاندا بەشێکی زۆری خەڵکی ئەم دۆڵ و ناوچەیە کۆچیان کرد بۆ ئەورووپا، بەڵام دواتر دۆخەکە گۆڕا و ناوچەکە پر بوو لە خەڵک، لە ساڵی ١٩٨٨ ڕوومان لە وڵاتی تورکیا کرد و ماوەی چوار ساڵ لە کەمپی مێردین ماینەوە، پاشان لە ساڵی ١٩٩٢دا نزیکەی ١٤٠ خێزان گەڕاینەوە گوندەکە و بەشێکی زۆری خانووەکانیش لەلایەن ھێزەکانی ھاوپەیمانانەوە بۆمان دروستکران، بەڵام دوای ئەوە پەکەکە ھاتە ناوچەکە، ناچار بووین گوندەکە چۆڵ بکەین، پەکەکەش ئاگری بەردا لە تەواوی خانووەکانی گوندی ئورە و تەنانەت پەکەکە ڕێگەی نەدەدا ھیچ فەرمانبەر، پێشمەرگە و ھێزێکی ئەمنی بێتە گوندەکە، جارێک چەند پێشمەرگەیەک ھاتن و لەلایەن پەکەکەوە دەستبەسەر کران، بە ئێمەشیان دەگوت ئەگەر کەسێک دەستگیر بکەین نابێت کەس پرسیاری چارەنووسی بکات".

[14/14] گوندی "ئورە" کە یەکێکە لە گوندە کۆن و دڵڕفێنەکانی ناوچەی بەرواری باڵا لە سنووری ناحیەی کانی ماسێ (سەر بە قەزای ئامێدی لە پارێزگای دھۆک) و لە سەردەمی ڕژێمی بەعس ڕووبەڕووی شاڵاوەکانی ڕاگواستنی زۆرەملێ بووەوە و دواتریش بەهۆی بوونی تیرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە چۆڵ ببوو، خەڵک نەیدەتوانی بگەڕێتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆی، بەڵام دوای نەمانی تیرۆریستان لە دەڤەرەکە، ئێستا بووەتە شوێنێکی ئاوەدان و خەڵک گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان و بەشێک لە گەشتیارانیش لە ڕۆژە پشووەکان سەردانی ناوچەکە دەکەن. یەکێک لە نیشتەجێبووانی گوندەکە، حاجی حوسێن ئورەیی کە ئێستا خەریکی دروستکردنەوەی خانووەکەیەتی، باس لە مێژووی پڕ لە ناخۆشی و ناسەقامگیریی گوندەکەیان دەکات و بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو دەڵێت: "لە ساڵی ١٩٨٨ ئاوارەی تورکیا بووین و لە ساڵی ١٩٩٠ گەڕاینەوە سەر خاکەکەمان، بەڵام ژیانمان ھەمیشە لە نێوان چۆڵکردن و گەڕانەوەدا بوو، دواجار خۆشبەختانە ماوەی دوو ساڵە بارودۆخەکە زۆر باشتر بووە؛ نزیکەی ٥٠ بۆ ٦٠ ماڵ گەڕاونەتەوە و خەڵک بە دڵنیاییەوە خانووەکانیان بونیاد دەنێنەوە، چونکە دڵنیابوونەتەوە لەوەی ئارامی گەڕاوەتەوە".