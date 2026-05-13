دواخستنی جێبەجێکردنی ژمارەیەک پڕۆژەی تایبەت بە کەمکردنەوەی قەیرانی کارەبا لە عێراق ڕاگەیاندرا

بە فەرمی دواخستنی ئەو پڕۆژانەی کە بڕیاربوو بۆ کەمکردنەوەی قەیرانی کارەبا لە ھاوینی ئەمساڵدا لە عێراق جێبەجێ بکرێن، ڕاگەیاندرا.

زاندراوە کە دەستەی بەستنەوەی کارەبای کەنداو، عێراقی ئاگادار کردووەتەوە لەوەی، کارەکانی بەستنەوەی کارەبای کەنداو بە عێراق کە پێشبینی دەکرا لە سەرەتای مانگی نیسانی ئەمساڵدا بەڕێژەی سەد لە سەدا تەواو بێت و بخرێتە واری جێبەجێکردنەوە، بەھۆی دۆخی ئێستای ناوچەکەوە، بۆ کۆتایی مانگی ئابی ٢٠٢٦ دواخراوە.

ھەروەھا بەپێی زانیارییەکان کۆمپانیای "Excelerate Energy"ی ئەمریکی، عێراقی ئاگادار کردووەتەوە کە تەواوکردنی پڕۆژەی سەکۆی ھاوردەکردنی غازی شل لە بەندەری خور زوبێر تاوەکو ساڵی ٢٠٢٧ دواخراوە.