دواخستنی جێبەجێکردنی ژمارەیەک پڕۆژەی تایبەت بە کەمکردنەوەی قەیرانی کارەبا لە عێراق ڕاگەیاندرا

Zana Natık Kerem
13 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 13 مای,س 2026
بە فەرمی دواخستنی ئەو پڕۆژانەی کە بڕیاربوو بۆ کەمکردنەوەی قەیرانی کارەبا لە ھاوینی ئەمساڵدا لە عێراق جێبەجێ بکرێن، ڕاگەیاندرا.
زاندراوە کە دەستەی بەستنەوەی کارەبای کەنداو، عێراقی ئاگادار کردووەتەوە لەوەی، کارەکانی بەستنەوەی کارەبای کەنداو بە عێراق کە پێشبینی دەکرا لە سەرەتای مانگی نیسانی ئەمساڵدا بەڕێژەی سەد لە سەدا تەواو بێت و بخرێتە واری جێبەجێکردنەوە، بەھۆی دۆخی ئێستای ناوچەکەوە، بۆ کۆتایی مانگی ئابی ٢٠٢٦ دواخراوە.
ھەروەھا بەپێی زانیارییەکان کۆمپانیای "Excelerate Energy"ی ئەمریکی، عێراقی ئاگادار کردووەتەوە کە تەواوکردنی پڕۆژەی سەکۆی ھاوردەکردنی غازی شل لە بەندەری خور زوبێر تاوەکو ساڵی ٢٠٢٧ دواخراوە.