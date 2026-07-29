حەشدی شەعبی: "لە ھێرشەکانی ئەمریکا و سعوودیە بۆ سەر بارەگاکانمان ٢٠ چەکدارمان کوژراون"

دەستەی حەشدی شەعبی ڕایگەیاند لە ئاکامی ئەو زنجیرە ھێرشە ئاسمانییانەی کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە بە ھاوبەشی لەلایەن ئەمریکا و سعوودیەوە کراونەتە سەر ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە ژمارەیەک پارێزگای عێراق، ٢٠ چەکداری حەشد کوژراون و ٣٢ی دیکەش برینداربوون.

دەستەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە بە ھاوبەشی زنجیرەیەک ھێرشی ئاسمانییان کردووەتە سەر ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە پارێزگاکانی بەغدا، واست، نەینەوا، بەسرە، کەرکووک، کەربەلا و دیالە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە ئاکامی ھێرشەکاندا، ٢٠ چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و ٣٢ی دیکەش برینداربوون.

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو کە ھەر بەھۆی ھێرشەکانەوە، زیانێکی زۆری ماددیش بەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی لەو پارێزگایانە کەوتوون.