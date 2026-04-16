حکوومەتی ھەرێم ڕۆژانە سەدان ھەزار تۆن دەردانی گازی ژەھراوی کەمدەکاتەوە

دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە بەبۆنەی ڕۆژی ژینگەی هەرێمی کوردستانەوە ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا ئاماژە بە ژینگەی هەرێم دەکات و تیشک دەخاتە سەر کوژانەوەی ژمارەیەکی زۆر لە مۆلیدەکان و هاوکات دۆخی بەنداو و پۆند و بیرەکانی ئاوی خستووەتەڕوو.

دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگەی هەرێمی کوردستان سەرەتا لەبارەی پڕۆژەی ڕووناکییەوە ڕایگەیاندووە کە ئامانجی پڕۆژەکە دابینکردنی کارەبای بەردەوامە بەشێوەی ٢٤ کاتژمێریی و، دوورکەوتنەیە لە پشتبەستن بە نزیکەی حەفت هەزار مۆلیدەی تایبەت کە بە سووتەمەنی گازوایل کار دەکەن کە سەرچاوەی سەرەکیی پیسبوونی ھەوا و ژاوەژاو بوون.

دەستەی ژینگە ڕاشیگەیاندووە: "ئێستا نزیکەی سەدا ٧٥ی هەرێمی کوردستان خاوەنی کارەبای ٢٤ کاتژمێرییە و بەمەش ٣ هەزار و ٦٨٩مۆلیدە کوژاونەتەوە و ئەو مۆلیدانەش هاوتایە بە کەمکردنەوەی ٦٩٠ هەزار تۆن گازی دوانەئۆکسیدی کاربۆن لە ھەوا بەشێوەی ڕۆژانە".

دەستەکە ئاماژەی بەوەشکردووە کە ئێستا زۆربەی کارەبای ھەرێمی کوردستان بە ڕێگەیەک بەرھەم دەھێندرێت کە دۆستی ژینگەیە و لەم چوارچێوەیەشدا سەدا ٨٤ی کارەبای هەرێم بە گازی سرووشتی و کارۆئاوی بەرھەم دەھێندرێت، ھەروەھا وێستگەی تایبەت بە بەرھەمھێنانی کارەبا لە گازی بەفیڕۆچووی کێڵگە نەوتییەکان دامەزرێنراون کە ڕێگریی لە چوونی گازی ژەھراوی بۆ ناو ھەوا دەکات و لەبری ئەوەی گازە ژەھراوییەکە بچێتە ناو ھەوا، دەگۆڕدرێت بۆ وزە و کارەبای لێ بەرھەم دەھێندرێت.

ئەوەشخراوەتەڕوو کە سێ وێستگەی دیکە تایبەت بە بەرھەمھێنانی کارەبا بە وزەی خۆر لە ھەر سێ پارێزگای ھەولێر، سلێمانی و دھۆک دانراون و جگە لە وێستگەی بەرھەمھێنانی کارەبا لە بەنداوی دوکان و دەربەندیخان، وێستگەیەکی دیکەی کارۆئاوییش لە دێرەلووک پارێزگای دهۆک دروست کراوە و کارەبا لە ڕێگەی ئاوەوە بەرھەم دەھێنێت.

لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیاندراوەکەدا، ئاماژە بە پێوانەکردن و کوالێتی هەوا کراوە و تێیدا هاتووە: "چوار وێستگەی نوێی پێوانەکردنی کوالێتی هەوا لە هەولێر دادەنرێن و سیستەمەکە تایبەتە بە ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە لە بڵاوبوونەوەی گاز و تیشکە زیانبەخشەکان لە هەوادا".

دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە ئاماژەی بەو زەوییانە کردووە کە لە مین پاککراونەتەوە و ڕایگەیاندووە: "تا ئێستا نزیکەی ١٥٠ ھەزار مین و تەقەمەنی و پاشماوەی جەنگی ھەڵگیراونەتەوە و پووچەڵ کراونەتەوە، ھەروەھا زیاتر لە ١٣ ملیۆن مەتر چوارگۆشە لە خاکی ھەرێم، لە مینی چێنراو پاک کراوەتەوە".

دەستەکە ئاماژەی بە ڕێژەی سەوزایی لە هەرێمی کوردستان کردووە و تێیدا ئاماژەی بەوەکردووە کە لە ماوەی کابینەی نۆیەمدا، ڕێژەی سەوزایی لە سەدا ١٥ بۆ سەدا ٢٠ بەرزبووەتەوە بەھۆی ئەنجامدانی پڕۆژە ژینگەییەکان، ھاوکات حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەرجەم کارگە و پڕۆژەکانی ناچار کردووە، کە دەبێت سەدا ٢٥ی ڕووبەری پڕۆژەکانیان بکەنە سەوزایی، ھەر کارگەیەکیش پابەندی ئەم ڕێنماییە نەبێت، مۆڵەتی پێ نادرێت.

ئاماژە بە ئامارەکانی پڕۆژە ژینگەییەکان دراوە و تێیدا هاتووە: "لە کابینەی نۆیەمدا ١٧ هەزار و ٤٥٣ پڕۆژە مۆڵەتی ژینگەییان وەرگرتووە و تا ئێستا هەزار و ٢١٨ دۆنم زەوی کە ھاوتایە لەگەڵ سێ ملیۆن و ٤٥ ھەزار مەتر دووجا شوێنی دیکەی دەرەوەی پڕۆژەکانیان پێ سەوز کراوە".

هاوکات باس لە پشتێنەی سەوزایی کراوە وەک پڕۆژەیەک بۆ پەرەپێدانی پاککردنەوەی ژینگەی هەولێر و تێیدا ئاماژە بەوەکراوە کە: "پڕۆژەی پشتێنەی سەوزایی یەکێکی دیکەیە لە پڕۆژە ستراتیژییەکان و بە تەواوبوونی ئەم پڕۆژەیە ڕێژەی سەوزایی سەدا ٢٠ زیاد دەکات، پڕۆژەکە بە پانیی دوو کیلۆمەتر لە دەرەوەی شەقامی ١٥٠ جێبەجێ دەکرێت، نزیکەی حەفت ملیۆن داری زەیتوون و فستق لەخۆ دەگرێت، هاوکات ١٠ پۆندی گلدانەوەی ئاوی تێدا دەبێت و، ئەم پڕۆژەیە دەبێتە ھۆی کەمبوونەوەی ١٤٠ بۆ ٢١٠ ھەزار تۆن لە گازی دوانەئۆکسیدی کاربۆن، ھەروەھا پلەی گەرمی لە ھەولێر دوو پلە دادەبەزێنێت و، کوالێتی ژیان باشتر دەکات و دەبێتە ھۆی کەمبوونەوەی نەخۆشییەکانی دڵ و شێرپەنجە و ھەناسەدان".

دەستەی ژینگە باسی لە دروستکردنی بەنداو و پۆندەکان کردووە و تێیدا ڕایگەیاندووە لە کابینەی نۆیەمدا، نۆ بەنداو دروستکراون کە تێکڕا دەتوانن زیاتر لە ٢٥٢ ملیۆن مەتر سێجا ئاو گل بدەنەوە، هەروەها بڕیاریشە کار لەسەر دروستکردنی ١٨ بەنداوی دیکە بکرێت، هاوکات ٢٣ پۆند دروستکراون و کار لەسەر دروستکردنی ٥٨ پۆندی دیکەش دەکرێت و لە قۆناغی جێبەجێکردندان.

ئەوەشخراوەتەڕوو کە ئێستا نزیکەی هەزار و ١٠٠ بیری ئاو تەنھا لە شاری ھەولێر کوژێنراونەتەوە لە پێناو پاراستنی سامانی ئاوی ژێرزەویی و ڕێگرییکردن لە دروستبوونی وشکەساڵی و جەخت لەوەکراوەتەوە کە ئەم ھەنگاوە بەردەوام دەبێت و بە تەواوکردنی پڕۆژەکانی دیکەی دابینکردنی ئاوی پاک لە ناوچە جیاوازەکانی ھەرێمی کوردستان.