حکوومەتی ھەرێمی کوردستان: "داوا لە حکوومەتی فیدراڵیی دەکەین ڕێژەی ھەرێم لە نەوت بۆ ١٢٦ ھەزار و ٧٠٠ بەرمیل زیاد بکات"