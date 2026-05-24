تەقینەوەیەک لە نەینەوا کوژرانی سێ سەربازی دەزگای دژەتیرۆری عێراقی لێکەوتەوە

Zana Natık Kerem
24 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 24 مای,س 2026
لە ئاکامی تەقینەوەی بۆمبێکی چێنراو لە باشووری ڕۆژئاوای پارێزگای نەینەوا، سێ سەربازی دەزگای دژەتیرۆری عێراق کوژران و چواری دیکەش برینداربوون.
دەزگای دژەتیرۆری عێراق بڵاوی کردەوە کە بۆمبێکی چێنراوی پاشماوەکانی داعش لە بیابانی قەزای حەزەر باشووری ڕۆژئاوای پارێزگای نەینەوا بە ھێزەکانیاندا تەقیوەتەوە.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە بۆمبەکە لەو کاتەدا تەقیوەتەوە کە ھێزەکانی سەربە دەزگای دژتیرۆری عێراق، ئۆپەراسیۆنێکی کێوماڵکردنیان لە ناوچەکە ئەنجامدەدا.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەشخراوەتەڕوو کە لە ئاکامی تەقینەوەکەدا، سێ سەربازی دەزگای دژەتیرۆری عێراق کوژراون و چواری دیکەش برینداربوون.