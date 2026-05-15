تورکیا خۆشحاڵی خۆی نیشان دا بە بەدەستهێنانی متمانەی پەرلەمان و دەستبەکاربوونی سەرۆکوەزیرانی عێراق زەیدی

وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بڵاوی کردەوە، خۆشحاڵە بەوەی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق، عەلی زەیدی متمانەی پەرلەمانی بەدەستھێناو، و دەست بە کار بووە.

لەو بارەیەوە، وەزارەتەکە لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەبەوەداوە بە خۆشحاڵییەوە پێشوازی لە دەستبەکاربوونی حکومەتە نوێیەکەی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی دەکەین، کە ئەمڕۆ لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە متمانەی پێدرا، ھیوای سەرکەوتن بۆ سەرۆکوەزیران زەیدی دەخوازین لەم ئەرکە ھەستیارەیدا.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ھیوا خوازراوە حکوومەتی نوێی عێراق لەم قۆناغە ھەستیارەی ناوچەکە پێدا تێدەپەڕێت، بە کارنامەیەکی ئەرێنییەوە ھەنگاوی بەھێز بەرەو سەقامگیریی، خۆشگوزەرانیی و یەکگرتنەوەی عێراق لەگەڵ ناوچەکەدا بنێت و، ھاتووە: "وەک تورکیا بەردەوام دەبین لە پێشکەشکردنی پشتیوانی پێویست بۆ ھەوڵەکانی عێراق لەو بارەیەوە".

ھەروەھا لە ڕاگەیەندراوەکەدا جەخت لەسەر پەرەپێدانی زیاتری ھاریکارییەکان لەگەڵ عێراق لە ھەموو بوارەکاندا کراوەتەوە کە تورکیا پەیوەندی قووڵ و دێرینی لەگەڵدا ھەیە.