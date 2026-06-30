تابلۆی ئۆتۆمبێلەکانی میریی گۆڕانکاریی بەسەردا دێت

ژمارەی ئۆتۆمبێلەکانی میریی لە عێڕاق و هەرێمی کوردستان گۆڕانکاریی بەسەردا دێت و پڕۆسەکە دەستی پێکردووە.

لە گۆڕانکارییە نوێیەکەدا، پیتی ئینگلیزیی بە کورتکراوەیی ناوی دامودەزگاکانی حکوومەت لەسەر تابلۆکاندا نووسراوە بەم شێوەیەی خوارەوە

بۆ سەرۆکایەتی کۆمار و سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان پیتی PR، بۆ ئەنجوومەنی وەزیران CM، بۆ پەرلەمان PA، بۆ ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی JU بەکارهاتووە

هەروەها بۆ بەڕێوەبەرایەتییەکانی پۆلیس و ناوخۆ (بە پیتی P ) دەستپێدەکات ئەمە ئەو بەشەیە کە زۆرترین وردەکاریی تێدایە بۆ جیاکردنەوەی ھێزەکان لەسەر شەقام، بە جۆرێک بۆ هەریەک لە:



پۆلیسی هاتوچۆ ( TP -Police Traffic)

پۆلیسی بەرگری شارستانی (PD -Police Defense)

پۆلیسی گومرگ (Police Customs- PC )

پۆلیسی پاسەوانی سنوور (Police Border - PB )

پۆلیسی پاراستنی وزە و نەوت (Police Energy- PE)



هەروەها لە دامەزراوە سەربازیی و ئەمنییەکاندا، بۆ سوپا و هێزە وشکاییەکان (AR-Army)

وەزارەتی بەرگری / پێشمەرگە ( MD- Ministry of Defense)

دەزگای دژە تیرۆر (CT- Counter Terrorism)

دەزگای ھەواڵگری و ئاسایش (Intelligence / Internal Security- IN )

حەشدی شەعبی (Popular Mobilization- PM)



هاوکات بۆ وەزارەتە مەدەنی و خزمەتگوزارییەکان زۆربەیان دەستپێک بە پیتی ( Ministry - M) دەستپێدەکەن و لەم چوارچێوەیەشدا بۆ



ئۆتۆمبێلە ئیدارییەکانی وەزارەتی ناوخۆ (Ministry of Interior- MI)

وەزارەتی دارایی (Ministry of Finance - MF )

وەزارەتی تەندروستی (Ministry of Health-MH )

وەزارەتی پەروەردە (Ministry of Education- ME )

وەزارەتی خوێندنی باڵا (Higher Education-HE )

وەزارەتی داد (Ministry of Justice-MJ )

وەزارەتی گواستنەوە (Ministry of Transport-MT )

وەزارەتی نەوت / سامانە سرووشتییەکان (Ministry of Oil-MO )

وەزارەتی پلاندانان (Ministry of Planning-MP )

وەزارەتی کشتوکاڵ (Ministry of Agriculture-MA )

وەزارەتی شارەوانی (Ministry of Municipalities-MM )

وەزارەتی ڕۆشنبیری (Ministry of Culture- MC)

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی (Ministry of Labor- ML)

وەزارەتی دەرەوە (Foreign Affairs-FA)

وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو (Water Resources- WR )

وەزارەتی پەیوەندییەکان / گەیاندن (Telecommunications-TC )

هەروەها دەستە سەربەخۆکان و ئەوانی تر (Commissions & Boards) کە بریتیین لە:

کۆمیسیۆنی ھەڵبژاردنەکان (Electoral Commission- EC )

دەستەی دەستپاکی (Integrity Commission- IC )

کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤ (Human Rights- HR)

ئەمینداریەتی بەغدا / پارێزگاکان (Mayoralty of Baghdad-MB)

دەستەی ژینگە (Environment- EN )