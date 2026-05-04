بەڕێوەبەرایەتیی بەنداوەكانی دھۆک: "مەلەکردن و بەکارھێنانی ماتۆڕە ئاوییەکان لە سێ بەنداوی دهۆک قەدەغەیە"

Rawan Subhi Obaiullah
04 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 04 مای,س 2026
بەڕێوەبەرایەتیی بەنداوەکانی دھۆک ئاگادارییەکی بەپەلە ئاراستەی ھاووڵاتییان دەکات و تێیدا ڕایدەگەیەنێت کە مەلەکردن لەناو ئاوی بەنداوەکانی (دھۆک، خنس و کەشکان) بە ھەموو شێوەیەک قەدەغەیە.
بە پێی ئەم ئاگادارییە ھاتووە کە لێخوڕینی ماتۆڕی ئاوی «جێت سکی» لەناو بەنداوەکاندا ڕێگە پێدراو نييە و ھیچ کەسێک مۆڵەتی ئەو کارەی پێی نادرێت. بەڕێوەبەرایەتییەکە جەخت لەوە دەکاتەوە: "تیمەکانی چاودێری بەردەوام دەبن لە بەدواداچوون، و ھەرکەسێک پابەندی ئەم بڕیار و ڕێنماییانە نەبێت، بێ گۆێدانە پاساوەکان ڕووبەڕووی لێپرسینەوە دەکرێتەوە و ڕێکاری یاسایی توندی بەرامبەر دەگیرێتەبەر".
لە کوتاییدا ھاتووە: "ئەم ھەنگاوەش تەنھا بە مەبەستی پاراستنی ژیانی ھاووڵاتییانە لەو مەترسییانەی کە لە ئەنجامی مەلەکردنی نادروست یان بەکارھێنانی ئامێرە ئاوییەکان لە ناوچە قەدەغەکراوەکاندا دروست دەبن".