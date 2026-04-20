بەهۆی بارانبارینەوە ئاستەنگی هاتووچۆ لە دهۆک دروست بوو

Rawan Subhi Obaiullah
20 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 20 نیسان 2026
بەهۆی شەپۆلێکی بارانبارینی زۆر لە بەیانی ئەمڕۆوە، هاتوچۆ لە چەندین شەقامی سەرەکیی پارێزگای دهۆک پەکیکەوت، بەتایبەت لە سنووری قەزای سێمێل، بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو بووە هۆی داخرانی ڕێگای سەرەکیی نێوان دهۆک و زاخۆ بۆ ماوەیەکی کاتی بەڕووی شۆفێراندا.
بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی ھەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە: "بەھۆی بەردەوامیی ناسەقامگیریی کەشوھەوا، ئەمڕۆ ئاسمانی ھەرێم بە گشتی ھەور دەبێت و پێشبینی تاوە باران و بروسکە لە زۆربەی ناوچەکان دەکرێت، ھاوکات لە ھەندێک کاتدا ئەگەری لیزمە باران و تەرزەش ھەیە".
به پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی دهۆک لە ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا ١٩ ملم باران لە سەنتەری شارەکە باریوە و کۆی گشتیی بارانبارینی ئەمساڵ لە دهۆک گەیشتووەتە ٨٦٠ ملم، ئەمەش زیادبوونێکی پێوانەییە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو کە تاوەکو هەمان کات تەنها ١٤١ ملم باران باریبوو.
ئەم شەپۆلە بارانبارینە لە کاتێکدایە کە شەوی ڕابردووش بەهۆی چڕی بارانەکەوە، ئاو چووە ناو ٩ ماڵ و دوکانی هاووڵاتییان لە سنووری پارێزگای دهۆك و زیانی ماددی لێ کەوتووەتەوە.