ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێم پەیوەندییەکان لەگەڵ ناوەند تاوتوێ کرد و چەند پێشنیازێک ئاراستەی بەغدا دەکات

ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان-عێراق لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆیدا پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدای هەڵسەنگاندووە و پێشنیازی کردووە کە "دەستەیەکی باڵای وەزاریی هاوئاهەنگیی هەمیشەیی" دروست بکرێت و وەزیرانی هەردوو حکوومەتی هەرێم و ناوەند تێدا ئەندام بن.

ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەرپەرشتی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و جێگری سەرۆکوەزیران قوباد تاڵەبانی و وەزیرانی کابینە کۆبوویەوە.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی ئەنجوومەنەکە، پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و بەغدا تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانی ئەمڕۆی ئەنجوومەنەکە بووە و لەم بارەیەوە پێشنیازی "دەستەی باڵای وەزاریی هاوئاهەنگیی هەمیشەیی" کراوە و لەم بارەیەوە وردەکاری و میکانیزمی پێکهێنانی دەستەکە تاوتوێ و پاشان پەسەند کراوە. ئەنجوومەنی وەزیران هەرێم، بڕیاری داوە کە پێشنیازەکەیان ئاراستەی بەغدا بکەن و بەو پێیە وەزیرانی هەردوو حکوومەتی هەرێم و ناوەند تێدا ئەندام بن و لەبارەی کێشە و ناکۆکییەکان گفتوگۆی بەردەوام هەبێت.

ئەنجوومەنی وەزیران هەروەها کۆبوونەوەی سەرۆکوەزیرانی فیدڕاڵ عەلی زەیدی لەگەڵ شاندی هەرێم و نوێنەری کۆمپانیاکانی نەوتی لە هەرێمی کوردستانی هەڵسەنگاندووە و لەم بارەیەوە وەزیری سامانە سروشتییەکان و شاندی دانوستانی ڕاسپارد کە ڕێکارەکان خێراتر بکەن تاوەکوو هەر چی زووە لە ڕێگەی بۆریی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە، بەرزترین ئاستی هەناردەکردن بۆ بازاڕی جیهانی ئەنجام بدرێت و داهاتی بەدەستهاتووش بگەڕێتەوە بۆ گەنجینەی فیدڕاڵ.

لە ڕاگەیاندراوەکەی ئەنجوومەنی وەزیراندا هاتووە: "ئەرکی کۆمپانیا نەوتییەکانیشە، دوای دڵنیاییدانی حکوومەتی فیدڕاڵ بە پاراستنی ئاسایشی کەرتی نەوت و وزەی هەرێم و قەرەبووکردنەوەی زیانی هەر هێرشێک بۆ سەر دامەزراوەکانی کەرتی وزەی هەرێم وەک سەرۆکوەزیرانی فیدڕاڵ جەختی لێ کردەوە، دەبێت کۆمپانیا نەوتییەکان لە چەند ڕۆژی داهاتوودا، دەست بە زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت و هەناردەکردنی بکەنەوە".

"کەمبوونەوەی داهاتی هەرێمی کوردستان و جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆ لە دەروازە سنوورییەکان" تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکانی ئەنجوومەنی وەزیران بووە و لەم بارەیەوە وەزیری دارایی و ئابووری هەرێم ڕایگەیاندووە کە "بەهۆی جەنگ و بارودۆخی ئاڵۆزی ناوچەکە و یەکلایینەبوونەوەی دۆسیەی ئەسیکۆدا، داهاتی مانگانەی هەرێم بە ڕێژەی زیاتر لەسەدا ٧٠ دابەزیوە". بەو پێیە داواکراوە کە حکوومەتی فیدرال پێداچوونەوەی پێویست بکات بە بڕی ١٢٠ ملیار دیناری دیاریکراو وەک بەشی گەنجینەی فیدڕاڵ کە هەرێم دەبێ مانگانە دابینی بکات.

لەبارەی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆداش لە دەروازە سنوورییەکان، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێم داوای کردووە کە لێکتێگەیشتنی بەرایی نێوان هەولێر و بەغدا کە مانگی نیسان واژوو کراوە لە لایەن حکوومەتی ناوەندی پەسەند بکرێت و ڕاگەیاندراوە، "بە چارەسەرکردنی ئەم دۆسیەیەش، داهاتی دەروازە سنوورییەکان زیاد دەکات و جوڵەی بازرگانی بەهێز و چالاک دەبێتەوە و بازاڕ دەبووژێتەوە، کە ئەمەش لە ئەنجامدا لە بەرژەوەندیی تەواوی عێراقدایە".