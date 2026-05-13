ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق وادەی دەنگدانی لەسەر کابینەکەی عەلی زەیدی دیارییکرد

Zana Natık Kerem
13 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 13 مای,س 2026
سبەی پێنجشەممە ١٤ی ئایاری ٢٠٢٦، ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، دانیشتنی ئاسایی خۆی ئەنجام دەدات کە لە میانیدا، دەنگ لەسەر کارنەمە و کابینەکەی حکوومەتی نوێ بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی دەدات.
چاوەڕوان دەکرێت لە دانیشتنەکەی سبەی ئەنجوومەنی نوێنەراندا، کارنامەکەی حکوومەتی نوێ بەسەرۆکایەتی عەلی زەیدی پەسەند بکرێت و متمانەش بە بەشێک لە وەزیرەکانی حکوومەتی نوێ بدرێت.