ئەمریکا: "حکوومەتی عێراق لێپرسینەوە لە ئەنجامدەرانی ھێرشەکەی سەر دیپلۆماتکارانمان لە بەغدا دەکات"

Zana Natık Kerem
13 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 13 نیسان 2026
باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا ڕایگەیاند، حکوومەتی عێراق پابەندە بە لێکۆڵێنەوە و لێپرسینەوە لەو کەسانەی بەرپرسن لەو بۆسەی کە ڕۆژی ٨ی ئەم مانگە لە نزیک فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا کە بۆ بە ئامانجگرتنی دیپلۆماتکارانی ئەمریکا، دانرابوو.
باڵیۆزخانەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە ڕۆژی ١١ی ئەم مانگە، بۆ جاری پێنجەمەم لیژنەی باڵای ھەماھەنگی ھاوبەشی نێوان ئەمریکا و عێراق کۆبووەنەتەوە.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆکراوە لەبارەی ھەوڵ و ھاریکارییەکانی نێوان ھەردوولا بە ئامانجی ڕێگریکردن لە "ھێرشە تیرۆریستییەکان" بۆ سەر دامەزراوە دیپلۆماسی و فەرمانبەرانی ئەمریکا لە عێراق.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو کە ھەر لە میانی کۆبوونەوەکەدا، ژمارەیەک پرسی دیکەی ئەمنی دیکە کە جێگای بایەخی ھاوبەشبوون، تاوتوێکراون.
ھەروەھا باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا لە ڕاگەیاندراوەکەدا، پێزانینی خۆی بۆ پابەندبوونی حکوومەتی عێراق دەربڕیوە لە ھەمبەر لێکۆڵێنەوە و لێپرسینەوە لەو کەسانەی کە بەرپرسن لەو بۆسەی کە ڕۆژی ٨ی ئەم مانگە لە نزیک فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا بۆ بە ئامانجگرتنی دیپلۆماتکارانی ئەمریکا، دانرابوو و ڕاشیگەیاندووە: "چاوەڕوانی ڕاگەیاندنی ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان دەکەین".