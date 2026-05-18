ئەرشیفێکی مێژوویی عوسمانی لە ماڵێکی هەولێریدا پارێزراوە

خێزانێک لە ھەولێر کۆمەڵێک بەڵگەنامەی مێژوویی سەرنجڕاکێشیان پاراستووە، لەوانە بەڵگەنامەیەکی دەگمەنی لەدایکبوونە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەوڵەتی عوسمانی.

بەڵگەنامەکە بە درێژایی ئەو هەموو ساڵە پارێزگاریی لێکراوە، کە ڕەنگدانەوەی شێوازی کارگێڕیی ئیمپراتۆریەتی عوسمانیی نیشان دەدات و وردەکارییەکی دەگمەن دەخاتە ڕوو کە چۆن تۆمارە فەرمییەکان لەو کاتەدا کاریان پێکراوە.

بەڵگەنامەکە بە بەکارھێنانی ڕێنووسی عەرەبی-عوسمانی نووسراوە، وردەکاریی کەسی وەک ناو، ناوی باوک، تەمەن، شوێنی لەدایکبوون و تەنانەت وەسفە جەستەییەکانیش لەخۆدەگرێت چونکە لەو سەردەمە وێنە بۆسەر بەڵگەنامەکان بەکارنەهاتووە، هەروەها لە ناوەڕاستی بەشی سەرەوەی بەڵگەنامەکە، بە گەورەیی نووسراوە دەوڵەتی عوسمانی.

ئەم بەڵگەنامانە وەک ئەرشیفێک لەلای ئەندازیار فەخرەدین محێدین ئەسعەد پارێزراوە، ئەو دەڵێت ماوەی دە ساڵە ئەم بەڵگەنامانەی بینیووە و پێشتر لەلای خوشکێکی گەورەی هەڵگیراوە، لە نێو کاغەزەکاندا کۆنترین و دەگمەنترینیان بەڵگەنامەی لە دایکبوونی ئەسعەد حەمامچی سۆفی باپیرەی تێدایە کە مێژووەکەی بۆ ١٦٠ ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە.

لەمبارەیەوە ئەندازیار فەخرەدین محێدین ئەسعەد بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو گوتی: "ماوەی دە ساڵە ئاگاداری ئەم ئەرشیفەی باپیرەمم، پێشتر لەلای خوشکێکم هەڵگیرابوو، ئەرشیفەکان چەندین بەڵگەنامەی کۆنیان تێدایە کە یەکێکیان لەدایکبوونی باپیرەمە و مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ١٨٦٠ ی سەردەمی دەوڵەتی عوسمانی، منیش تا ئێستا ئەم بەڵگەنامانەم پاراستووە و وەک ئەرشیفێکی مێژوویی گرنگ سەیری دەکەین".

ئەندازیار فەخرەدین محێدین ئەسعەد ئاماژەی بەوەکرد کە باپیرەی لە شەڕەکانی ئیمپراتۆریەتی عوسمانییدا بەشداری کردووە، لەوانەش ململانێکان لەگەڵ ڕووسیا و شەڕەکانی نێوان ئێران و دەوڵەتی عوسمانی، هەروەها هەموو ئەو بەڵگەنامانەش لەناو بۆکسێکی فیشەک پارێزراوە کە بۆکسەکەش مێژووەکەی بۆ سەردەمی عوسمانییەکان دەگەڕێتەوە و لەمبارەیەوە گوتی: "باوکم بەشداری کۆمەڵێک ڕووداوی مێژوویی بووە یەکێک لەوانە بەشدارییکردووە لە شەڕی ئیمڕاتۆرییەتی عوسمانی دژ بە ڕووسیا، هەروەها جەنگی نێوان دەوڵەتی عوسمانی و ئێران".

ئەرشیفەکە چەندین کاغەزی ڕەگەزنامەی کۆن و پاسپۆرت و بڕوانامەی فەرمی تێدایە، ھەندێکیان مۆر و پوولیان لەسەرە کە مێژووەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی عوسمانی. بەڵگەنامەکانی دیکە مێژووەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەسەڵاتی مەلیک فەیسەڵ، لەگەڵ ئەوەشدا ھێشتا بە زمانی تورکی عوسمانی نووسراون، ئەمەش وەک ڕەنگدانەوەی کاریگەریی بەردەوامی دەوڵەتی عوسمانییە لەسەر نووسراوە کارگێڕییەکان لە دوای دەوڵەتی عوسمانییشدا.

جیا لە بەڵگەنامەکان، چەند جانتایەکی هەمان سەردەم لە ماڵەکەدا هەن و، ئامێرێکی قەوانیش دەبینرێت کە تا ئێستا کاردەکات و دەتوانرێت گۆرانییە کۆنەکان بچڕێت و لەسەر مێزێکی بەردەمیاندا، ئامادەبووانی ژوورەکە لەگەڵ داگیرسانی قەوانەکە، گوێبیستی گۆرانییەکی کۆن بوون.



سەرەڕای گرنگی مێژوویی ئەو ئەرشیفە بەڵام تا ئێستا هیچ مێژوونووس و لێکۆڵەرێک سەردانی ئەو خێزانەی نەکردووە بە مەبەستی لێکۆڵینەوە لە بەڵگەنامە مێژووییەکان.