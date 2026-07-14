ئاژانسی تیکای تورکیا یارمەتی پێشکەش بە ٢٠٠ ھەنگەوانی عێراقی لە ئەنبار کرد

[1/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[2/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[3/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[4/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[5/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[6/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[7/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[8/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[9/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد. بەڕێوەبەری لقی ئاژانسی (TİKA) لە عێراق، عومەر فاروق مەرجان لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو ڕایگەیاند کە بە ئامانجی پاڵپشتیکردن لە کەرتی بەرھەمھێنانی ھەنگوین لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق، یارمەتی پێشکەش بە ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگاکە کردووە.

[10/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد. بەڕێوەبەری فەرمانگەی کشتوکاڵ لە ئەنبار، عەممار ساڵح بە ئاژانسی ئانادۆڵوی ڕايگەیاند، کەرتی کشتوکاڵ و ھەنگەوانی لە پارێزگاکە بەھۆی ململانێیەکانی ناوچەکە، زیانی گەورەی بەرکەوتووە.

[11/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد. ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار، عیماد جەراد بە ئاژانسی ئانادۆڵوی ڕاگەیاند، بەھۆی ئەو کردە توندوتیژییانەی کە لە ساڵانی ڕابردوودا لە عێراق ڕوویانداوە، زیانی گەورە بە کەرتی ھەنگەوانی لە پارێزگای ئەنبار کەوتووە و گوتی: "سوپاسی تورکیا و ئاژانسی تیکا دەکەین کە یارمەتییان بۆ کەمکردنەوەی زیانەکانی کەرتی ھەنگەوانی لە پارێزگای ئەنبار پێشکەش کردووە".

[12/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[13/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[14/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.

[15/15] - ئاژانسی ھاریکاریی و ھەماھەنگیی تورکیا (TIKA) پێداویستی بەخێوکردنی ھەنگ، بۆ ٢٠٠ ھەنگەوان لە پارێزگای ئەنبار ڕۆژئاوای عێراق دابین کرد.