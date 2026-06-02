سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند کە ئەرکی ئێمەیە لە چوارچێوەی یاسا و یاسادانان، دژی ئەو کەسانە بجەنگین کە متمانەی میللەت وەک غەنیمەی جەنگ سەیر دەکەن جا ھەر کەسێک بن.

سەرکۆمار ئەردۆغان لە "ڕێوەرەسمی ١٦٤ ساڵەی دادگای دارایی" لە ئەنقەرە گوتارێکی پێشکەش کرد.

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند: "لە کودەتاکەی ساڵی ١٩٦٠ەوە، ھەموو دەستێوەردانەکانی دژە دیموکراسی بە ملیارەھا دۆلار زیانیان بەم وڵاتە گەیاندووە و گەلەکەمانی ھەژار و تورکیای پاش خستووە".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "ئەو ئابرووبردنە و گەندەڵییانەی کە لە دەوری ئیدارە خۆجێییەکانەوە ھەیە و لەم دواییانەدا ھەندێکجار بە سەرسوڕمان و بە شەرمەزاریی بەدوایدا ڕۆیشتووین، ھەرگیز ناتوانرێت بیانوویان بۆ بھێندرێتەوە".

سەرکۆمار ڕاشیگەیاند: "ئەرکی ئێمەیە لە چوارچێوەی یاسا و یاسادانان، دژی ئەو کەسانە بجەنگین کە متمانەی میللەت وەک غەنیمەی جەنگ سەیر دەکەن جا ھەر کەسێک بن".