کوێت: "بەرپەرچی زنجیرەیەک ھێرشی مووشەکی و دڕۆنمان داوەتەوە" - سوپای کوێت ڕایگەیاند کە بەرپەرچی زنجیرەیەک ھێرشیان داوەتەوە کە بە ئاراستەکردنی مووشەک و دۆڕن، کراونەتە سەر وڵاتەکەیان.