ڕۆژنامەیەکی ئیسرائیلی: "ئامانجی بەردەوامیدان بە شەڕ خزمەتکردنی بەرژەوەندییەکانی سیاسی و کەسی ناتانیاھویە"

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
29 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 29 مای,س 2026
ڕۆژنامەی "ھائارتز"ی ئیسرائیلی بڵاوی کردەوە کە سوپای ئیسرائیل بۆ ساتێکیش پایەندبووە بە ڕێککەوتنەکانی ئاگربەست لە لوبنان و غەززە.
ڕۆژنامەکە ئاماژەی بەوەشداوە کە سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو بە ئامانجی خزمەتکردن بە بەرژەوەندییەکانی سیاسی و کەسی خۆی درێژە بە شەڕەکانی دەدات لە غەززە و لوبنان.
ڕاشیگەیاندووە کە تا ئێستا سوپای ئیسرائیل، بۆ ساتێکیش پابەندنەبووە بە ڕێککەوتنەکانی ئاگربەست لە لوبنان و غەززە.
ڕۆژنامەی "ھائارتز" باسی لەوەش کردووە، بنیامین ناتانیاھو ڕۆژی پێنجشەممە ڕایگەیاندبوو کە فەرمانی بە سوپای ئیسرائیل کردووە، لەوەی ناوچەی کۆنترۆڵکردنی غەززە بۆ ٧٠ لە سەدا فراوان بكات، دوای ئەوەی ٦٠ لە سەدا بوو.