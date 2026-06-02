پارتی دیموکراتی کوردستان: "ئەگەر نەگەیشتینە ڕێککەوتن ئەوا بژاردەی دیکەمان ھەیە"



گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایدەگەیەنێت کە تا ئێستا ھیچ بۆچوونێکی دیارییکراویان نیيە لەسەر گوتەکانی دوێنێی سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بافڵ تاڵەبانی کە ڕایگەیاند بەمزووانە لەگەڵ نەوەی نوێ ڕێککەوتنێکی ستراتیژیی واژوو دەکەن و بەمەش سەنگی پارتی و یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان-عێراق دەبێتە ٣٩ کورسی بە ٣٩ کورسی. جەختیش لەوە دەکاتەوە کە ئەگەر بەشێک لە لایەنەکان ئامادەیی چارەسەرکردنی کێشەکانییان نەبێت، بۆدەرچوون لەم کێشەیە ڕەنگە بژاردەی دیکەیان ھەبێت.

گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەحموود محەمەد لەمیانی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا، وەڵامی پرسیارەکانی ڕۆژنامەنووسانی دایەوە و لەبارەی وادەی کۆبوونەوەکانییان لەگەڵ یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ڕایگەیاند: "تا ئێستا ھیچ وادەیەک دیاریینەکراوە بەڵام ئێستا ئێمە کار لەسەر پەیامەکەی بارزانی دەکەین بۆ ڕێکخستنەوەی ئەم دۆخەی کە ھەیە بۆ ئەوەی بە ھەموولایەک چارەسەری کێشەکان بکەین، چ ئەوانەی لە ھەرێم ھەیە و چ ئەوانەی لە بەغدا ھەیە".

دوێنێ لە ساڵیادی دامەزراندنی حزبەکەیدا، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، بافڵ تاڵەبانی ڕایگەیاند کە بەمزووانە لەگەڵ نەوەی نوێ، ڕێککەوتنێکی ستراتیژیی واژوو دەکەن و دەبنە ھاوپەیمانی یەکتر، بەمەش ھەریەک لە پارتی و یەکێتی دەبنە خاوەنی ٣٩ کورسیی پەرلەمانیی، لە وەڵامدا، مەحموود محەمەد گوتی: "ئێمە ئێستا ھیچ بۆچوونێکی دیارییکراومان نيیە لەسەر ئەم بابەتە".

لە وەڵامی دەستپێشخەرییەکەی یەکگرتووی ئیسلامیی بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان، مەحموود محەمەد گوتی: "پێشوازیمان لە دەستپێشخەرییەکە کرد و ھەوڵدەدەین ھەموولایەنەکان پێکەوە خۆیان بە بەرپرسیار بزانن بەرامبەر بە ھەرێم و دەستکەوتەکان".

لە وەڵامی پرسیارێک کە ئەگەر نەگەیشتنە ڕێککەوتن بۆ پێکھێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی ھەرێم، ئایا ھەڵبژاردنی پێشوەختە لەبەردەستدا ھەیە بۆ دەرچوون لەم دۆخە چەقبەستووەدا، مەحموود محەمەد گوتی: "ئەم عینادییەی هەندێک لایەن هەیانە ناکرێت بەم شێوەیە بمێنێتەوە، دەبێت ئەوکاتە بڕیار بدرێت بۆ دەرچوونێک لەم دۆخە چەقبەستوویە، چونکە خەڵک دەنگی داوە و ماندوو بووە و دەبێت حکوومەت پێکبێت، ئەگەر ئەوانە ئەنجام نەدران، دەبێت بچینەوە بۆ بژاردەی دووەم".