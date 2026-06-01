وەزیری دەرەوەی ئێران: "پێشێلکردنی ئاگربەست لە لوبنان پێشێلکردنی ئاگربەستە لە سەرجەم بەرەکانی شەڕدا"

Esat Fırat, Muhammed Kılıç
01 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 01 حوزەیران 2026
عەباس عێراقچی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی نووسیوویەتی: "ئاگربەست لەنێوان ئێران و ئەمریکا، سەرجەم بەرەکانی شەڕ دەگرێتەوە لەنێویاندا لوبنان".
وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی جەختی لەوەش کردووەتەوە کە پێشێلکردنی ئاگربەست لە لوبنان پێشێلکردنی ئاگربەستە لە سەرجەم بەرەکانی شەڕ.
عەباس عێراقچی ئاماژەی بەوەشداوە ھەر پێشێلکارییەک لە ئاگربەست لە ھەر بەڕەیەک شەڕدا ڕووبدات، ئەوا ئەمریکا و ئیسرائیل لە ئەنجامی پێشێلکارییەكە بەرپرسن.
پێشتر سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو و وەزیری بەرگریی ئیسرائیل، یسرائیل کاتز فەرمانیان بە سوپا کردبوو کە ھێرش بکاتە سەر ناوچەی زاحییە باشووری بەیروت پایتەختی لوبنان.