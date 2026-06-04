- سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی و باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، ئانل بۆرا ئینان پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، دوایین پێشھاتە ھەرێمییەکان و دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

نێچیرڤان بارزانی پێشوازی کرد لە باڵیۆزی تورکیا لە عێراق - سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی و باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، ئانل بۆرا ئینان پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، دوایین پێشھاتە ھەرێمییەکان و دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی پێشوازی کرد لە باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، ئانل بۆرا ئینان.

سەرۆکایەتی ھەرێم لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە لە دیدارەکەدا، پەیوەندییەکانی تورکیا لەگەڵ عێراق و ھەرێمی کوردستان، دۆخی سیاسیی عێراق و پەرەپێدانی ھاوکاریی دوو لایەنە، بەتایبەت لە بواری ئابووری و بازرگانیدا، تاوتوێ کراون و لەمبارەیەوە جەخت کراوەتەوە لەسەر گرنگیی بەردەوامیی ھەماھەنگی لە پێناو پاراستنی ئارامی و سەقامگیری.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە ھەر لە دیدارەکەدا،ھەردوولا بیروڕایان لەبارەی دۆخی سیاسی لە ھەرێمی کوردستان و ھەوڵەکان بۆ تێپەڕاندن و چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆیییەکان ئاڵوگۆڕکردووە، ھەروەھا دیالۆگ و لێکگەیشتنی ھەولێر ـ بەغدایان بۆ چارەسەرکردنی کێشە ھەڵپەسێردراوەکان، بە پێویست زانیوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە تەوەرێکی دیکەی دیدارەکەدا، گفتوگۆکراوە لەبارەی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، دوایین پێشھاتە ھەرێمییەکان و دۆخی ناوچەکە و لەوبارەیەوە ھەردوولا ھاوڕا بوون لەسەر گرنگیی چارەسەرکردنی ئاشتیانەی کێشە و ناکۆکییەکان و پاراستنی ئارامی و سەقامگیری.



