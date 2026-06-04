- باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، ‌ئانل بۆرا ئینان لە میانی دیداری لەگەڵ سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەسعود بارزانی ڕایگەیاند کە ھەرێم بە ھەموو شێوەیەک ھەوڵی دا، لەوەی نەبێتە بەشێک لەو شەڕ و گرژییانەی لە ناوچەکەدا ڕووی دا.

مەسعود بارزانی پێشوازی کرد لە باڵیۆزی تورکیا لە عێراق - باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، ‌ئانل بۆرا ئینان لە میانی دیداری لەگەڵ سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەسعود بارزانی ڕایگەیاند کە ھەرێم بە ھەموو شێوەیەک ھەوڵی دا، لەوەی نەبێتە بەشێک لەو شەڕ و گرژییانەی لە ناوچەکەدا ڕووی دا.

سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەسعود بارزانی پێشوازی کرد لە باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، ‌ئانل بۆرا ئینان.

بەپێی ڕاگەیاندراوێکی بارەگای بارزانی لە دیدارەکەدا بیروڕا لەبارەی دوایین گۆڕانکاری و شەڕ و گرژییەکان لەسەر ئاستی ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کراوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە دیدارەکەدا، ئانل بۆرا ئینان و پێزانینی وڵاتەکەی بۆ دانبەخۆداگرتن و سیاسەتی حەکیمانەی ھەرێمی کوردستان نیشان داوە کە وێڕای بوونی ھەوڵ بۆ تێوەگڵاندنی ھەرێم و بوونی دەستدرێژی و بوردومانی بەردەوام بۆسەر ھەرێم، بەڵام ھەرێم بە ھەموو شێوەیەک ھەوڵی دا، نەبێتە بەشێک لەو شەڕ و گرژییانەی لە ناوچەکەدا ڕووی دا.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، باس لە بارودۆخی دوای پێکھێنانی حکوومەتی عێراقی و پەیوەندییەکانی نێوان ھەرێم و بەغدا و ھەروەھا پەیوەندیی نێوان پارتی و لایەنە سیاسییەکانی عێراق کراوە و لەوبارەیەوە ھەردوولا ھیوای ئەوەیان خواست کە ھەوڵەکان بە ئاقاری چارەسەرکردنی کێشەکان و ھەماھەنگیی تەواو لەبوارە جیاجیاکان و نەھێشتنی گرفتەکاندا بچن.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، ئەوەشخراوەتەڕوو کە ھەر لە میانی دیدارەکەدا، ڕۆشنایی خراوەتە سەر پەیوەندییەکانی نێوان عێراقی فیدڕاڵیی و ھەرێمی کوردستان و تورکیا، ھەروەھا گفتوگۆ کراوە لەبارەی دەرئەنجامەکانی دوایین سەردانی سەرۆکوەزیرانی ھەریمی کوردستان بۆ تورکیا کرا و جەختیش لە پەرەپێدانی پەیوەندی و دۆستایەتیی نێوان ھەردوولا کراوەتەوە.

لە ڕاگەیاندراوەكەدا باس لەوەش كراوە كە هەر لە میانی دیدارەكەدا، بارودۆخی ناوخۆی ھەرێمی کوردستان و ھەنگاوەکان بۆ وەگەڕخستنی پڕۆسەی سیاسی، تاوتوێ كراوە.



