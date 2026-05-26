میدیای ئێران: "هێرشی ئەمریکا-ئیسرائیل بۆ سەر باشووری دوورگەی لارک کوژرانی سێ کەسی لێکەوتەوە"

Ahmet Dursun
26 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 26 مای,س 2026
میدیای ئێران بڵاوی کردەوە، دوێنێ لە کاتی خۆرهەڵاتندا لە ئەنجامی هێرشی ئەمریکا-ئیسرائیلدا بۆ سەر ژمارەیەک کەشتی لە باشووری دوورگەی لارک لە کەنداوی بەسرەی ئێران، لانی کەم سێ کەس گیانیان لەدەستدا.
ئێس ئێن ئێن بە پشت بەستن بە سەرچاوە ناوخۆییەکان ڕایگەیاند: "دوێنێ کاتەکانی بەرەبەیان فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا-ئیسرائیل چەند کەشتیەکی ئێرانیان لە باشووری دوورگەی لارک کردە ئامانج".
باس لەوە کرا کە ناسنامەی ئەو سێ کەسەی لە هێرشەکەدا گیانیان لەدەستداوە دیاریکراوە و، پێدەچێت زیانە گیانییەکان بەرز ببنەوە.