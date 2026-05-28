موقتەدا سەدر مۆڵەتی یەک ھەفتەی بۆ تێکەڵکردنی گرووپی سەرایا سەلام بە ھێزەکانی دەوڵەت دیاری کرد - سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر لیژنەیەکی باڵا بۆ تەواوکردنی ڕێکارەکانی جیابوونەوەی گرووپی "سەرایا سەلام" باڵی چەکداری ڕەوتەکەی پێکھێنا و ڕایگەیاند کە دەبێت لە ماوەی یەک ھەفتەدا، گرووپەکە تێکەڵ بە ھێزەکانی دەوڵەت بکرێت.

نووسینگەی سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە چوار بەرپرسی باڵای ئەو ڕەوتە لەلایەن موقتەدا سەدرەوە ڕاسپێردراون تا لە ماوەی یەک ھەفتەدا ڕێکارەکانی جیابوونەوەی سەرایا سەلام لە ڕەوتەکە تەواو بکەن.

بەپێی ڕاگەیاندراوەكە ھەر لە چوارچێوەی مۆڵەتەکەدا، موقتەدا سەدر ڕایگەیاندووە کە دەبێت لە ماوەی یەک ھەفتەدا، گرووپەکە تێکەڵ بە ھێزەکانی دەوڵەت بکرێت.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، ئەوەشخراوەتەڕوو کە سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانی شیعە، موقتەدا سەدرا ئاماژەی بەوەشداوە کە دەبێت پڕۆسەی ڕادەستکردنەوەکە تاوەکو ڕۆژی جەژنی غەدیر بە تەواوی کۆتایی بێت و بۆ ئەم مەبەستەش ھەماھەنگیی ورد لەگەڵ لایەنە فەرمییەکانی حکوومەتی عێراق بکرێت.

ڕۆژی ٢٧ی مانگی ئایاری ٢٠٢٦ سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ھەڵوەشاندنەوەی گرووپی "سەرایا سەلام" باڵی چەکداری ڕەوتەکەی و تێکەڵکردنی بە ھێزە ئەمنییەکانی دەوڵەت، ڕاگەیاند و داواشی کرد کە سەرجەم گرووپە چەکدارەکانی سەربە حەشدی شەعبی، چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن.



