- سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ھەڵوەشاندنەوەی گرووپی "سەرایا سەلام" باڵی چەکداری ڕەوتەکەی و تێکەڵکردنی بە ھێزە ئەمنییەکانی دەوڵەت، ڕاگەیاند.

موقتەدا سەدر: "ئومێد دەکەم سەرجەم گرووپە چەکدارەکانی سەربە حەشدی شەعبی چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن" - سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ھەڵوەشاندنەوەی گرووپی "سەرایا سەلام" باڵی چەکداری ڕەوتەکەی و تێکەڵکردنی بە ھێزە ئەمنییەکانی دەوڵەت، ڕاگەیاند.

سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ھەڵوەشاندنەوەی گرووپی "سەرایا سەلام" باڵی چەکداری ڕەوتەکەی و تێکەڵکردنی بە ھێزە ئەمنییەکانی دەوڵەت، ڕاگەیاند و داواشی کرد کە سەرجەم گرووپە چەکدارەکانی سەربە حەشدی شەعبی، چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن.

موقتەدا سەدر لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە لە ڕوانگەی بەرژەوەندی گشتیی نیشتمان، ھەروەھا بەھۆی ئەو مەترسییەی کە ڕووبەڕووی وڵات بووەتەوە، گرووپی "سەرایا سەلام"ی ھەڵوەشاندووەتەوە.

سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە باسی لەوەشکردووە کە دوای ھەڵوەشاندنەوەی گرووپی "سەرایا سەلام" و ئەندامانی گرووپەکە تێکەڵ بە ھێزەکانی دەوڵەت دەکرێن و دەخرێنە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق.

ھەروەھا موقتەدا سەدر ئەوەشی خستووەتەڕوو کە لایەنی مەدەنی "سەرایا سەلام" بەبێ ھیچ بارەگایەک، چەک، جلوبەرگ و ناونیشانێک، دەگوازرێتەوە بۆ بەشی "بونیان مەرسوس" سەربە ڕەوتی نیشتمانیی شیعە.

سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر لە ڕاگەیاندراوێکدا ئومێدی کردووە کە سەرجەم گرووپە چەکدارەکانی سەربە حەشدی شەعبی لە فەرمانە حزبی و مەزھەبییەکان جیاببنەوە و چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن.

گرووپی "سەرایا سەلام" کە باڵی چەکداری ڕەوتی نیشتمانیی شیعە بوو بە سەرکردایەتی موقتەدا سەدر ئەرکی پاراستنی ژمارەیەک ناوچەی عێراقی لە ئەستۆ بوو بەتایبەتیش شاری سامەڕا.

ئەم ھەنگاوەی موقتەدا سەدر ھاوکاتە لەگەڵ ئەو ھەوڵانە سیاسییانەی کە ئێستا بۆ چارەسەرکردنی دۆسیەی گرووپە چەکدارەکان لە عێراق خراونەتەگەڕ، بۆ ئەوەی گرووپە چەکدارەکان چەکەکانیان ڕادەستی حکوومەت بکەن.



