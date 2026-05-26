مارکۆ ڕوبیۆ: "هەماهەنگیی بەهێز لەگەڵ ئێران لەسەر ڕەشنووسی پێشوەختەی ڕێککەوتن بەدی هاتووە"

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، مارکۆ ڕوبیۆ ئاماژەی بەوە کرد هەماهەنگیی و لێکتێگەیشتنێکی بەهێز لەگەڵ ئێران لەسەر ڕەشنووسی پێشوەختەی ڕێککەوتن بەدی هاتووە و، گوتی: "یان ڕێککەوتنێکی باش دەبێت یان هیچ ڕێککەوتنێک نابێت".

ڕوبیۆ کە لە پەراوێزی کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی کواد (Quad) لە هیندستانە، بۆ ڕۆژنامەنووسان دووا و باسی لە ڕۆژەڤی ئێران کرد.

ڕوبیۆ باسی لەوە کرد پێویستە گەرووەکان بەبێ ڕێگریی و بەبێ پارەدان بۆ تێپەڕبوون کراوە بن و، ئەمەش هەر کە گەیشتنە هەر ڕێککەوتنێک دەستبەجێ بچێتە بواری جێبەجێ کردنەوە.

هەروەها ڕوبیۆ باسی لەوە کرد هەڵوێستیان زۆر ڕوونە و سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ چەند ڕۆژێک لەمەوبەر دیدارێکی مێژوویی لەگەڵ هەندێک لە سەرکردەکانی ناوچەکە ئەنجام داوە و، ڕایگەیاند: "پێموایە هەماهەنگی و لێکتێگەیشتنێکی بەهێز هەیە لەسەر ئەوەی ڕەشنووسی پێشوەختە چۆن بێت".

ڕوبیۆ ئەوەیشی خستەڕوو لەوانەیە چارەسەرکردنی ناکۆکییەکانی ناو دەقەکە چەند ڕۆژێکی بخایەنێت و، گوتی: "لەبەرئەوە پێویستە ئەم بابەتانە یەک بە یەک تاوتوێ بکەین. ڕێککەوتنێک دەبێت. یان ڕێککەوتنێکی باش دەبێت یان هیچ ڕێککەوتنێک نابێت".

