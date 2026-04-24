لایەنەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی لە بەربژێرکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق شکستیان ھێنا

Zana Natık Kerem
24 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 24 نیسان 2026
کۆبوونەوەی لایەنەکانی سەربە چوارچێوەی ھەماھەنگی لەبارەی بەربژێرکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەبێ ئەنجام کۆتایی ھات.
ڕۆژی ٢٤ی ئەم مانگە، سەرکردەی لایەنەکانی سەربە چوارچێوەی ھەماھەنگی کە ژمارەیان ١٢ کەسن، لە نووسینگەی سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی، ھومام حەمودی لە بەغدا کۆبوونەوە.
کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە پرسی بەربژێرکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، بەڵام کۆبوونەوەکە بەبێ ئەنجام کۆتایی ھات.
بەپێی زانیارییەکان کۆبوونەوەی لایەنەکانی سەربە چوارچێوەی ھەماھەنگی لەبارەی بەربژێرکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ڕۆژی ٢٥ی ئەم مانگە دواخراوە.
لە دوای ھەڵبژاردنی سەرکۆماری عێراق لە ڕۆژی ١١ی ئەم مانگە، تا ئێستا لایەنەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی لەبارەی بەربژێرکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران نەگەیشتوون بە ڕێککەوتن لە کاتێکدا ڕۆژی ٢٦ی ئەم مانگە دوایین وادەی دەستوورییە کە دەبێت لایەنەکانی سەربە چوارچێوەی ھەماھەنگی بەربژێری خۆیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران پێشکەش بکەن.
پێشتر ڕۆژی ٢٤ی کانوونی دووەمی ئەمساڵ لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی ھەماھەنگی شیعە، بە زۆرینەی دەنگ، نوری مالیکی کە بە کەسێکی نزیک لە ئێران دادەندرێت بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق بەربژێرکرا.
ئەو ھەنگاوەی چوارچێوەی ھەماھەنگی شیعە، کاردانەوەی توندی ئەمریکای لێکەوتەوە و سێ ڕۆژ دواتر و ڕۆژی ٢٧ی کانوونی دووەمی ئەمساڵ سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ھۆشداری ئەوەی دابوو، ئەگەر نوری مالیکی ببێتەوە بە سەرۆکوەزیرانی عێراق، ئەوە ئەمریکا ھیچی دیکە یارمەتی عێراق نادات.