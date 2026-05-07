عەلی زەیدی کارنامەی حکوومەتەکەی پێشکەش بە سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کرد

Zana Natık Kerem
07 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 07 مای,س 2026
سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق، عەلی زەیدی ڕایگەیاند کە کارنامەی حکوومەتەکەی پێشکەش بە سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی وڵاتەکەی، ھەیبەت حەلبووسی کردووە.
عەلی زەیدی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی نووسیوویەتی: "ئەمڕۆ پێنجشەممە ٧ی ئایاری ٢٠٢٦ لە میانی دیدارێکدا، کارنامەی حکوومەتەکەم پێشکەش بە سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، ھەیبەت حەلبووسی کردووە، بۆ ئەوەی لەلایەن ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەرانەوە لێكۆڵینەوە و پێداچوونەوەی بۆ بکرێت".
ھەروەھا سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق، عەلی زەیدی ڕاشیگەیاندووە کە لە ڕۆژانی داھاتوودا، ناوی وەزیرانی کابینەی حکوومەتەکەی پێشکەش بە سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی نوێنەران دەکات.
عەلی زەیدی باسی لەوەش کردووە کە لە میانی دیدارەکەی لەگەڵ ھەیبەت حەلبووسی، جەختیان لەسەر گرنگی ھاریکاری و ھەماھەنگی ھاوبەش کردووەتەوە، ئەوەش بە ئامانجی بەدیھێنانی مافی پێدانی متمانە بە حکوومەتی نوێ و کارنامەی وەزارەتەکانی، چونکە کۆڵەکەیەکی سەرەکیین کە حکوومەت لەسەر بنەمای دەستوور و یاسا کار و ئەرکەکانی بنیات دەنێت.
چاوەڕوان دەکرێت لە میانی ھەفتەی داھاتوودا، کارنامە و کایبنەی نوێی حکوومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی لە ئەنجوومەنی نوێنەران بخرێنە دەنگدانەوە.