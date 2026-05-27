عەلی زەیدی: "دەستپێشخەرییەکەی موقتەدا سەدر هەنگاوێکی گرنگە بۆ سەقامگیریی ناوخۆی عێراق" - سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی: "ئەو ھەنگاوەی موقتەدا سەدر ھەنگاوێکی گرنگە بۆ سەقامگیریی ناوخۆی عێراق و چەسپاندنی بنەمای سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت".

سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی دەستپێشخەرییەکەی سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر لەبارەی تێکەڵکردنی گرووپی سەرایا سەلام بە ھێزەکانی دەوڵەت بە ھەنگاوێکی گرنگ لەقەڵەم دا و ڕایگەیاند، ئەو ھەنگاوەی موقتەدا سەدر ھەنگاوێکی گرنگە بۆ سەقامگیریی ناوخۆی عێراق و چەسپاندنی بنەمای سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت، ھەروەھا پاڵپشتیکردن لە دەزگا ئەمنییەکان لە جێبەجێکردنی ئەرکە نیشتمانیی و دەستوورییەکانیاندا.

عەلی زەیدی ڕاگەیاندراوێکی لەبارەی ھەڵوەشاندنەوەی گرووپی "سەرایا سەلام" باڵی چەکداری ڕەوتی نیشتمانیی شیعە لەلایەن موقتەدا سەدر بڵاوکردەوە و تیایدا ھاتووە: "ئەو ھەڵوێستە نیشتمانییە بەرز دەنرخێنین کە سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە موقتەدا سەدر ڕایگەیاندووە کە تایبەتە بە تێکڵەکردنی گرووپی سەرایا سەلام بە ھێزەکانی دەوڵەت، بۆ ئەوەی لە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکان بن".

سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق ڕاشیگەیاندووە کە ئەم ھەنگاوە، پەرۆشی موقتەدا سەدر نیشان دەدات بۆ پاڵپشتیکردنی لە دامەزراوەکانی دەوڵەت و سەروەریی یاسایە.

ھەروەھا عەلی زەیدی ئەو دەستپێشخەرییەی موقتەدا سەدر لەبارەی تێکەڵکردنی گرووپی سەرایا سەلام بە ھێزەکانی دەوڵەت بە ھەنگاوێکی گرنگ لەقەڵەم داوە و جەختی لەوە کردووەتەوە کە ئەو ھەنگاوەی موقتەدا سەدر ھەنگاوێکی گرنگە بۆ سەقامگیریی ناوخۆی عێراق و چەسپاندنی بنەمای سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت، ھەروەھا پاڵپشتیکردن لە دەزگا ئەمنییەکان لە جێبەجێکردنی ئەرکە نیشتمانیی و دەستوورییەکانیاندا.

سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی لە ڕاگەیاندراوەکەدا داوای لە سەرجەم گرووپە چەکدارەکان کردووە کە ھەمان ئەو ڕێگایەی موقتەدا سەدر پەیڕەو بکەن و لەژێر چەتری دامەزراوە فەرمییەکانی دەوڵەتدابن، ئەوش بە ئامانجی دەستەبەرکردنی پاراستنی سەروەریی و بەھێزکردنی ئاسایش، سەقامگیریی عێراق لەسەر بنەمای ئەوەی کە چەک تەنھا لەدەسەتی دەوڵەتدا بێت.

عەلی زەیدی جەختی لەوەش کردووە قۆناغی ئێستا پێویستی بە ھەوڵی ھاوبەشی ھەمووان ھەیە، ھەروەھا پێویستە بەرژەوەندیی باڵای نیشتمانیی بخرێتە پێش ھەموو بەرژەوەندییەکی تاکەسی و حزبییەوە ئەوەش لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی عێراق و پتەوترکردنی متمانەی ھاووڵاتییان بە دامەزراوە دەستوورییەکانیان لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی بەھێزدا کە بە یاسا بەڕێوە ببرێت.

ڕۆژی ٢٧ی مانگی ئایاری ٢٠٢٦ سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ھەڵوەشاندنەوەی گرووپی "سەرایا سەلام" باڵی چەکداری ڕەوتەکەی و تێکەڵکردنی بە ھێزە ئەمنییەکانی دەوڵەت، ڕاگەیاند و داواشی کرد کە سەرجەم گرووپە چەکدارەکانی سەربە حەشدی شەعبی، چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن.



