عەسائیبی ئەھلی حەق پەیوەندییەکانی لەگەڵ حەشدی شەعبی ھەڵوەشاندەوە

بزووتنەوەی عەسائیبی ئەھلی حەق بە سەرۆکایەتی قەیس خەزعەلی پەیوەندییەکانی لەگەڵ حەشدی شەعبی ھەڵوەشاندەوە و ڕایگەیاند کە چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت دەکەن و ھێزەکەیان دەخەنە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق.

بزووتنەوەکە ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە و تیایدا ئاماژەی بەوەداوە کە لیژنەیەکی ناوەندیی پێکھێناوە بە ئامانجی دەستکردن بە جێبەجێکردنی ڕێوشوێنەکان بۆ ھەڵوەشاندنەوەی گرووپی چەکداریی عەسائیب ئەھلی حەق لە پێکھاتەکانی حەشدی شەعبی.

ڕاشیگەیاندووە کە ئەو ھەنگاوەی لە سایەی بانگەوازەکەی مەرجەعی باڵای ئاینیی و بڕیاری چوارچێوەی ھەماھەنگی و لێدوانەکەی پێشووی ئەمینداری گشتیی بزووتنەوەی عەسائیبی ئەھلی حەق، قەیس خەزعەلی ناوە، سەبارەت بە سنووردارکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەشکراوە کە لیژنەکە لەلایەن فەرماندە لە بزووتنەوەی عەسائیبی ئەھلی حەق، جەواد تەڵیباوی سەرۆکایەتی دەکرێت و ھەریەک ڕافد ساڵح عەلی، عەبدوڵڵا شاکر کامیل، عەلی حەمزە کازم لە لیژنەکەدا ئەندامن.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە، لیژنەکە ڕاسپێردراوە بە تەواوکردنی سەرجەم ڕێکار و پێداویستییە تایبەتەکان بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکە کە خۆی لەم خاڵانەدا دەبینێتەوە، سەرژمێرییکردن و ئامادەکردنی لیستی ناوی سەرجەم چەکدارەکان، سەرژمێریکردنی چەک، کەرەستە و پێداویستییە لۆجستییەکان، هەروەها ڕێکخستنی پڕۆسەی بەستنەوەی گرووپی چەکداری عەسائیبی ئەھلی حەق بە فەرماندەیی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق بە شێوازێک کە لەگەڵ یاسا و پێداویستییەکانی دەزگا ئەمنییەکانی دەوڵەتدا بگونجێت.

ئەمەش دوای ئەوە دێت ڕۆژی ٢٧ی مانگی ئایاری ٢٠٢٦ سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ھەڵوەشاندنەوەی گرووپی "سەرایا سەلام" باڵی چەکداری ڕەوتەکەی و تێکەڵکردنی بە ھێزە ئەمنییەکانی دەوڵەت ڕاگەیاند و، داواشی کرد کە سەرجەم گرووپە چەکدارەکانی سەربە حەشدی شەعبی، چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن.



