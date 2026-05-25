سەرۆکی پەرلەمانی ئێران قالیباف بە یاوەری شاندێک سەردانی قەتەری کرد

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و شاندی دانوستانکاری وڵاتەکە، محەمەد باقر قالیباف، بە مەبەستی ئەنجامدانی دیدار و کۆبوونەوە بە یاوەری شاندێک سەردانی قەتەری کرد.

بەپێی ئاژانسی هەواڵی فەڕمی ئێران IRNA، قالیباف بە یاوەری شاندێک کە وەزیری دەرەوە، عەباس عێراقچی لە نێودایە وڵاتی بەرەو قەتەر جێهێشتووە.

لە هەواڵەکەدا ئاماژە بەوە کراوە سەردانەکە بەردەوامی ئەو دەسپێشخەریە دیپلۆماسییانەیە کە بە نێوەندگیری پاکستان بۆ ئەنجامدانی چەند دیدارێک سەبارەت بە کۆتاییهێنان بە جەنگی ئەمریکا-ئیسرائیل و ئێران خراونەتەڕوو.

چاوەڕوان دەکرێت شاندەکە بە سەرۆکایەتی قالیباف لەگەڵ بەرپرسانی باڵای قەتەر کۆببێتەوە بۆ تاوتوێ کردنی چەند پرسێکی پەیوەست بەو دانوستانانەی لەگەڵ ئەمریکا درێژەیان هەیە.

لە لایەکی دیکەوە، ئاماژە بەوە کرا کە سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران، عەبدولناسر هیمەتی بۆ گفتوگۆ کردن لە بارەی ئازادکردنی داراییە سڕکراوەکانی ئێران سەردانی قەتەری کردووە.

