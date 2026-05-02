سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق عەلی زەیدی گەیشتە هەولێر

ئەمڕۆ شەممە، سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق، عەلی زەیدی گەیشتە شاری هەولێر و لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر لەلایەن سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان-عێراق، مەسرور بارزانی پێشوازی لێکرا.

بڕیارە لەم سەردانەدا بۆ هەولێر، زەیدی لەگەڵ سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەسعود بارزانی و سەرۆکی هەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی و سەرۆکوەزیرانی هەرێم، مەسرور بارزانی کۆببێتەوە.

پێشبینی ده‌كرێت لەم کۆبوونەوانەدا تاوتوێی پرۆسەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق و بارودۆخی سیاسیی وڵاته‌كه‌ بکرێت.

هەروەها بڕیارە دوای کۆبوونەوەکانی لە هەولێر، سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق زەیدی ئێوارەی ئەمڕۆ سەردانی شاری سلێمانی بکات و، لەگەڵ بەرپرسانی یەکەمی لایەنە سیاسییەکان له‌ شارەكه‌ کۆببێتەوە.

ئامانجی ئەم دیدارانە گەیشتنە بە ڕێککەوتن دەربارەی بەشداری لایەنە کوردییەکان لە حکوومەتی نوێی عێراقدا.