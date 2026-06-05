سەرکۆمار ئەردۆغان: "ناتوانرێت ڕێگری لە قەیرانە داراییەکان بگیرێت ئەگەر لەسەر بنەمای دابەشکردنی دادپەروەرانە نەبێت"

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند: "ناتوانرێت ڕێگری لە قەیرانە داراییەکان بگیرێت ئەگەر لەسەر بنەمای دابەشکردنی دادپەروەرانە نەبێت".

سەرکۆمار ئەردۆغان لە "سێیەمین لووتکەی ئابووری ئیسلامی جیھانی" لە ناوەندی دارایی ئیستانبوڵ گوتارێکی پێشکەیش کرد و گوتی: "ناتوانرێت ڕێگری لە قەیرانە داراییەکان بگیرێت بەبێ ئەوەی شێوازە ئابووری و داراییەکەی لەسەر بنەماکانی دادپەروەری و ئەخلاق و دابەشکردنی دادپەروەرانە نەبێت".

سەرکۆماری تورکیا گوتیشی: "کاتێک دەڵێین (جیھانێکی دادپەروەرتر)، ئەوە دەڵێین کە وەک مرۆڤایەتی، ئێمە مەحکووم نین بە یەک سیستەم لە ئابووری یان پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا".

سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوەشدا: "بەداخەوە دۆخی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکەمان، تادێت بەھۆی کاریگەرییەکانی شەڕ، قەیران و ململانێیەکان، ھەروەھا براکوژی و نادڵنیایی، زیاتر زیانی پێدەگات".

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان جەختی لەوەش کردەوە: "کۆمەکی ھاوبەشی، نموونەی دادپەروەرانەتر و سەلامەتترە نەک تەنھا بۆ موسڵمانان بەڵکو بۆ ھەموو جیھان".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند:"لە چارەکی یەکەمی ساڵی ٢٠٢٦دا، بەھای بازاڕی ئەو کۆمپانیایانە کە لە پێوەری بەشداریکردندا جێگیرکراون، گەیشتووەتە ٣٦ لەسەدای بەھای بازاڕی کۆمپانیاکانی بۆرسەی ئیستانبوڵ".