حکوومەتی ھەرێمی کوردستان: "جەخت لە پابەندبوون بە سەقامگیری و سەروەری و پەیوەندیی باشی دراوسێیەتی دەکەینەوە"

فەرمانگەی پەیوەنديیەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێكدا نیگەرانیی قوڵی خۆی دەردەبڕێت لە بەرامبەر ئەو تۆمەتانەی بەم دواییە لە ھەندێک دامەزراوەی دادوەری و ڕاگەیاندنە فەڕمییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بلاوکراونەتەوە کە گوایە ھەندێک لەو کەسانەی سزایان بەسەردا سەپیندراوە لە ھەرێمی کوردستان لەلایەن دەزگای ھەواڵگری ولاتانی دیكه‌وه‌ مەشقیان پێکراوە.

لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژه‌ به‌وه‌ كراوه‌ كه‌ لەم چوارچیوەیەدا حکوومەتی ھەرێمی کوردستان ھەڵویستی روون و نەگۆڕی خۆی بۆ ڕای گشتیی لە ناوەوە و دەرەوە دەخاتەڕوو و، هاتووه‌: "حکومەتی ھەرێم ھەموو ئەو تۆمەتانە رەت دەکاتەوە و جەخت دەکاتەوە کە ھیچ بارەگا و ناوەندی مەشق و راھێنانی دەزگای ھەواڵگری وڵاتان لە ھەرێمی کوردستان بوونی نییە. بەستنەوەی ھەرێم بەم جۆرە بابەتانە بێ بنەمایە و دوورە لە راستیەوە".

ھەروەھا لە ڕاگەیەنراوەکەدا ھاتووە: "حکوومەتی ھەرێمی کوردستان نیگەرانی قوڵی خۆی دەردەبڕێت لەبەرامبەر بەردەوامیدان بەم جۆرە تۆمەتانە. ئەمە لەکاتێکدایە ناوچەکە پێویستی بە دانبەخۆداگرتنی زیاتر و گفتووگۆ و بەشداریەکی بەرپرسیارانە ھەیە. بە پێچەوانەوە ئەم جۆرە رەفتارە ناسەقامگیری زیاتر بەدوای خۆیدا دەھێنێت کە ھەرێمی کوردستان بە بەردەوام ھەوڵی بۆ پاراستنی ئەوسەقامگیریە داوە. چەندین ساڵە ھەرێمی کوردستان بەردەوام بووە لە پابەندبوون وەک فاکتەرێکی سەقامگیری و بێلایەن و پێکەوەژیان لە عیراق و ناوچەکە. بە رێزگرتن لە دەستووری عیراقی فیدراڵ و پرنسیپی پەیوەندی باش و دۆستانە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ، حکوومەتی ھەرێمی کوردستان جەخت دەکاتەوە کە نابێت خاکی ھەرێمی کوردستان بەکاربێت بۆ تێکدانی ئاسایشی ووڵاتانی دراوسێ. لە ھەمان کاتدا حکوومەتی ھەرێمی کوردستان داوا لە حکوومەتی عیراقی فیدڕاڵ دەکات بەرپرسیارێتی دەستووری خۆی بگرێتە ئەستۆ لە پاراستنی سەرەوەی عیراق و رێگریی کردن لەو پێشێلکاریانەی دەکرێنە سەر خاکی ھەرێم. داوا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەکەین ھەوڵەکانیان چڕ بکەنەوە لەپێناو کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان و رێزگرتن لە سەروەری و پاراستنی ھاووڵاتیان و بەدیھێنانی ئاشتیی و سەقامگیری بۆ ناوچەکە".

لە کوتایی ڕاگه‌یاندراوه‌كه‌دا باس له‌وه‌ كراوه‌ خەلکی ھەرێمی کوردستان لە پێناو ئاشتیی و کەرامەت و مافە دەستووریەکاندا، دەیان ساڵە بەرگەی ئازار و ململانێ و قوربانیدانی گرتووە، ھەر بۆیە حکوومەتی ھەرێمی کوردستان بەردەوام دەبێت له‌ پابەند بوونی بە حکومڕانی بەرپرسیارانە و پاراستنی ھاووڵاتیانی خۆی و پەرەپیدانی پەیوەندی بنیادنەر و ئاشتیخوازانە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و ھاوبەشە نێودەولەتیەکان.