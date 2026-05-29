جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڤانس: "له‌ دانوستانه‌كان لەگەڵ ئێران زۆر نزیکین لە ڕێککەوتن"

جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس سه‌باره‌ت به‌ به‌ڕێوه‌چوونی دانوستانه‌كان لەگەڵ ئێران باسی له‌وه‌ كرد چه‌ند ناکۆکیيه‌ك لەسەر پرۆژەی ئەتۆمی بەردەوامە، بەڵام لایەنەکان زۆر نزیکن لە ڕێککەوتن.

بەپێی هەواڵێکی ڕۆژنامەی The Hill، ڤانس لە لێدوانێکیدا بۆ ڕۆژنامەنووسان لە فڕۆکەخانەی جۆینت بێس ئەندروز لە ویلایەتی میریلاند، باسی له‌ دانوستانه‌كان لەگەڵ ئێران كردووه‌ و، ئه‌وه‌ی خستووه‌ته‌ڕوو كه‌ چه‌ند كێشه‌یه‌ك سەبارەت بە پرۆژەی ئەتۆمی ئێران هه‌یه‌، بەڵام لایەنەکان زۆر نزیکن لە ڕێککەوتن.

ڤانس ئاماژەی بەوە کرد لە دانوستانه‌كاندا بیروڕا لەسەر هەندێک بابەت ئاڵوگۆڕ كراوه‌، لەوانە توانای ئەتۆمی ئێران و، گوتی: "چه‌ند پرسێك هەیە له‌ باره‌ی پرسە ئەتۆمییەکە وه‌ك یەدەگی یۆرانیۆمی بە ڕێژەیەکی بەرز پیتێنراو و پرسی پیتاندن. لانی کەم تا ئێستا پێمان وایە بە نیەتی باش دانوستان دەکەین و چه‌ند پێشکەوتنێك بەدی دەکرێت".

جێگری سەرۆکی ئەمریکا، ئاماژەی بەوەیش کرد هیوادارن پێشکەوتن لە دانوستانه‌كاندا بەدیبێت، تیشكیشی خسته‌ سه‌ر ئه‌وه‌ی ئەگەری هەیە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ بگاتە ئەو بڕوایه‌ی ڕێککەوتنەکە پەسەند بکات، بەڵام هێشتا ئەمە یەکلا نەبووەتەوە.

ڤانس ڕاستەوخۆ وەڵامی پرسیاره‌كانی سه‌باره‌ت به‌وە نەدایەوە كه‌ ئایا یەدەگی یۆرانیۆمی پیتێندراوی ئێران لە وڵات دەردەهێنرێت یان نا، بەڵام جەختی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە پێویستە چه‌ند وردەکارییه‌ك لەمبارەیەوە یەکلایی بکرێتەوە و ئەمەش کاتی دەوێت.

سەبارەت بەوەی ئایا لە داهاتوویەکی نزیکدا ڕێککەوتنێک دەکرێت یان نا، ڤانس ڕایگه‌یاند: "ئێمە نزیک دەبینەوە لەو خاڵەی دەتوانین ئەم کێشانە بخەینە سەر مێز و یەکلاییان بکەینەوە، بەڵام بۆ ئەنجامدانی ئەمە پێویستە هەنگاوی دیکە هەڵگرین. ناتوانم دڵنیایی بدەم له‌ سه‌ركه‌وتنی ئەمە، بەڵام لە ئێستادا لەمبارەیەوە زۆر دڵخۆشم".