بەحرێن تێکشکاندنی سێ مووشەک و ژمارەیەک دڕۆنی ئێرانی ڕاگەیاند - ھێزی بەرگریی بەحرێن ڕایگەیاند، سێ مووشەک و ژمارەیەک دڕۆنیان تێکشکاندووە کە لەلایەن ئێرانەوە ئاراستەی ئەو وڵاتە کراون.