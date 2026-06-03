- وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند کە سوپای ئەمریکا لە خاکی کوێت و بەحرێنەو، ھێرشی کردووەتە سەر کەشتییەکی نەوتھەڵگری ئێران لە دوورگەی ھورمز و تاوەری پەیوەندییەکان لە دوورگەی قشم.

ئێران: "ئەمریکا خاکی کوێت و بەحرێنی بۆ ھێرشکردنە سەر وڵاتەمان بەکارھێناوە" - وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند کە سوپای ئەمریکا لە خاکی کوێت و بەحرێنەو، ھێرشی کردووەتە سەر کەشتییەکی نەوتھەڵگری ئێران لە دوورگەی ھورمز و تاوەری پەیوەندییەکان لە دوورگەی قشم.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند کە سوپای ئەمریکا لە خاکی کوێت و بەحرێنەو، ھێرشی کردووەتە سەر کەشتییەکی نەوتھەڵگری ئێران لە دوورگەی ھورمز و تاوەری پەیوەندییەکان لە دوورگەی قشم.

وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا سەرکۆنەی ئەو ھێرشانەی کردووە کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، لەلایەن سوپای ئەمریکاوە کرانە سەر نەوتھەڵگری ئێران لە دوورگەی ھورمز و تاوەری پەیوەندییەکان لە دوورگەی قشم.

ڕاشیگەیاندووە، ئەنجامدانی ئەو جۆرە ھێرشانە، پێشێلکردنی ڕێککەوتنی ئاگربەستی کاتییە لەگەڵ ئەمریکا.

ھەروەھا وەزارەتی دەرەوەی ئێران باسی لەوەش کردووە کە سوپای ئەمریکا بۆ ئەنجامدانی ئەو ھێرشانەی، خاکی کوێت و بەحرێنی بەکارھێناوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، ئەوەشخراوەتەڕوو کە کوێت و بەحرێن بەرپرسن لە ئەنجامدانی ئەو ھێرشانە.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕاشیگەیاندووە: "ھەر وڵاتێک ڕێگا بدات خاک و ئاسمانەکەی بۆ ھێرشکردنە سەر ئێران بەکار بھێنرێت، ئەوا یاسای نێودەوڵەتی و بنەماکانی دراوسێیەتی باشی پێشێلکردووە".

