CNN: "ترەمپ ئۆپەراسیۆنی وشکانی بۆ دەستبەسەرداگرتنی یۆرانیۆمی ئێرانی هەڵوەشاندەوە"

بەگوێرەی هەواڵێکی تەلەڤیزیۆنی CNN، سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ئۆپەراسیۆنی سوپای ئەو وڵاتەی بۆ دەستبەسەرداگرتنی یۆرانیۆمی پێتێندراوی ئێرانی هەڵوەشاندووەتەوە.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە کە لە زمان دوو سەرچاوەی ئاگادار بڵاو کراوەتەوە، سەرۆکی ئەرکانی سوپای ئەمریکا جەنەڕاڵ دەن کاین لە ١٩ی مایس کۆبوونەوەکانی لە بارەگای ناتۆ لە برۆکسل هەڵوەشاندووەتەوە و بە مەبەستی تاوتوێکردنی ئۆپەراسیۆنێکی زەمینی بۆ سەر ئێران بەرەوە بارەگای فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (CENTCOM) لە فلۆریدا ڕۆیشتووە.

ئەو سەرچاوانە ڕاشیانگەیاندووە کە کۆبوونەوەکە زۆر خێرا بووە و تاوتوێکردنی لەو ئاستە بەرزە دەریدەخات کە ئەمریکا بە چ ڕادەیەک لە جێبەجێکردنی ئۆپەراسیۆنەکە نزیک بووەتەوە.

سەرچاوەکان ڕاشیانگەیاندووە کە دەن کاین دواتر ترەمپ'ی لە وردەکارییەکانی ئۆپەراسیۆنەکە ئاگادار کردووەتەوە و لەگەڵ ئەوەشدا دوای هۆشدارییەکان لەبارەی کاردانەوەی ئێران، درێژەکێشانی جەنگەکە و ئاڵۆزی لە ئابووری جیهانیدا، ترەمپ ئۆپەراسیۆنەکەی هەڵوەشاندووەتەوە.

بە گوتەی ئەو سەرچاوانە سەرۆکی ئەمریکا هەروەها نیگەران بووە کە بەرزبوونەوەی ژمارەی قوربانیانی هێزەکانی وڵاتەکەی لە میانی ئۆپەراسیۆنەکەدا.

CNN ڕاشیگەیاندووە کە ئێران بە هۆی نیگەرانییەکانی لە ئەگەری ئۆپەراسیۆنێکی لەو چەشنە، کۆگاکانی یۆرانیۆمی مینڕێژ کردووە.

سەرچاوەکانی ئەو کەناڵە تەلەڤیزیۆنییە هەروەها ڕایانگەیاندووە کە بەرپرسانی ئێرانی هەندێک لەو تونێلانەیان تەقاندووەتەوە کە دەگەیشتنە کۆگاکانی یۆرانیۆم.