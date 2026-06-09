CNN: "ئەمریکا بەرامبەر مووشەکەکانی ئێران بەرگریی لە ئیسرائیل نەکردووە"

تەلەڤیزیۆنی CNN بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئەمریکا یارمەتی ئیسرائیلی نەداوە لە پرسی بەرەنگاربوونەوەی مووشەکەکانی ئێران.

کەناڵی CNN لەبارەی ئەو بانگەشانەی کە باس لەوە دەکەن، ئەمریکا بە درێژایی شەوی ڕابردوو ڕێگریی لە مووشەکەکانی ئێران کردووە و یارمەتی ئیسرائیلی داوە لە ڕووبەڕووبوونەوەیان، دواوە.

بەرپرسێکی ئەمریکایی لە گفتوگۆدا لەگەڵ ئەو کەناڵە ڕەتی کردووەتەوە کە ئەمریکا یارمەتی ئیسرائیلی دابێت و گوتی، سوپای ئەمریکا هیچ مووشەکێکی بە درێژایی شەوی ڕابردوو نەخستووەتەوە خوارەوە.

بەرپرسە ئەمریکاییە ڕەتیشی نەکردووەتەوە کە لە شەوی هێرشەکەدا فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (CENTCOM) برێد کۆپەر وسەرۆک ئەرکانی سوپای ئیسرائیل، ئیال زامیر لەگەڵ یەکتر دووجار گفتوگۆیان کردووە.

