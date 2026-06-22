سەرکۆماری سووریا، ئەحمەد شەرع ئاماژەی به‌وه‌ كرد گوتەکانی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ لەباره‌ی دەستوەردانی سووریا لە لوبنان بە هەڵە لێكدراوه‌ته‌وه‌ و، ڕایگه‌یاند: "نامانه‌وێت بگەڕێینەوە سەر ئەو تێگەیشتنەی پێشوو کە لە ڕابردوودا سووریا بۆ دەستوەردانی سەربازی لە لوبنان پەیڕەوی دەکرد".

لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵی تەلەڤيزیۆنی ئەلمەشھەد، ئەحمەد شه‌رع باسی له‌وه‌ كرد كه‌ لێکدانەوەی هەڵە بۆ لێدوانه‌کانی ترەمپ کراوە.

شەرع ئاماژەی بەوە كرد سەرۆکی ئەمریکا تره‌مپ نیگەرانیی خۆی لەسەر جه‌نگ لە لوبنان دەربڕیوە و باسی له‌وه‌ كردووه‌ كه‌ سووریا دەتوانێت بە هەماهەنگی لەگەڵ لوبنان ڕۆڵێکی ئەرێنی بگێڕێت، ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو سووریا ئامادەیە لە چوارچێوەی دیدگای نوێی سیاسەتی دەرەوەیدا ڕۆڵێکی کارا و بنیاتنەر لە چارەسەرکردنی قەیرانی لوبناندا بگێڕێت.

گوتیشی: "بە ڕووخانی ڕژێم دەرفەتی نوێ لە ناوچەکەدا هاتۆتە ئاراوە، هەندێک لایەنی لوبنانی هێشتا بە کاریگەریی ڕابردوو دەجووڵێنەوە و بە بیری سەردەمی کۆن بیر دەکەنەوە".

شەرع ئاشکرای کرد کە لە کاتی گفتوگۆکانیاندا لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ چەندین جار بارودۆخی لوبنانیان تاوتوێ کردووە و، ڕایگه‌یاند: "کێشەی لوبنان تەنیا بە بۆردومان، وێرانکاری و کۆچکردن چارەسەر ناکرێت. لە گفتوگۆکانمان لەگەڵ ترەمپ جەختمان لەوە کردەوە دەبێت جه‌نگ ڕابگیرێت و چارەسەرکردنی کێشەکە تەنیا بە ڕێگەی سەربازی نابێت، بەڵکو بە هەنگاوی ئابووریی، سیاسیی و کۆمەڵایەتیی دەکرێت".

سه‌ركۆماری سووریا شه‌رع، باسی له‌وه‌یش كرد كه‌ سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کردووە سووریا دەتوانێت بە هەماهەنگیی لەگەڵ لوبنان ڕۆڵێکی ئەرێنیی بگێڕێت و، گوتی: "ڕۆڵی سووریا لە لوبنان دروستکردنی جەمسەرگیریی نوێ نییە، بەڵکو گەڕانە بەدوای چارەسەرەکاندا، نامانه‌وێت بگەڕێینەوە سەر ئەو تێگەیشتنەی پێشوو کە لە ڕابردوودا سووریا بۆ دەستوەردانی سەربازی لە لوبنان پەیڕەوی دەکرد".

هه‌روه‌ها شه‌رع ئاماژەی به‌وه‌ كرد وەرگرتنی پشتیوانی لە وڵاتانی دیکە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی بەردەم سووریا کارێکی سرووشتییە و، سوودیان لە پشتیوانییه‌كانی شازادەی جێنشینی سعوودیە، محەممەد بن سەلمان و سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و سەرۆکی ئیمارات، محەمەد بن زاید و میری قەتەر، شێخ تەمیم بن حەمەد ئال سانی و سه‌ركرده‌كانی ئەورووپا وەرگرتووە.