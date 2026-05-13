ئەحمەد شەرع بەشداری لە دووەم ڕۆژی کۆڕبەندی وەبەرھێنانی نێوان سووریا و ئیمارات کرد

ABDULSALAM FAYEZ
13 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 13 مای,س 2026
سەرکۆماری سووریا، ئەحمەد شەرع بەشداری لە چالاکییەکانی دووەم ڕۆژی کۆڕبەندی وەبەرھێنانی نێوان سووریا و ئیمارات کرد کە لە دیمەشق بەڕێوەدەچێت.
کەناڵی فەرمیی سووریا "ئەلئیخبارییە" بڵاوی کردەوە کە ئەحمەد شەرع لەگەل ژمارەیەک لە وەزیر و بەرپرسان و بازرگانیانی نێوان ھەردوو وڵات بەشداری لە چالاکییەکانی دووەم ڕۆژی کۆڕبەندی وەبەرھێنانی نێوان سووریا و ئیمارات کردووە کە لە دیمەشق بەڕێوەدەچێت.
ھەروەھا کەناڵەکە بڵاوی کرەوە کە وەزیری گەیاندنی سووریا، عەبدولسەلام ھەیکەل ڕایگەیاندووە کە ئیمارات ژمارەیەک کۆمپانیای گرنگی لە بواری گەیاندندا ھەیە.
ھەر لەوبارەیەوە سەرۆکی ژووری یەکێتیی پیشەسازی سووریا، مازن دیروان ڕایگەیاند: "ئیماراتییەکان دەیانەوێت بە سوریای ئازاد ئاشنابن".