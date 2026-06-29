جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران، کازم غەریبئابادی ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد کە یەکەم کۆبوونەوەی لیژنه‌ی هاوبەش کە لەگەڵ عومان بۆ بەڕێوەبردنی گەشتە دەریاییەکان لە گەرووی هورمزدا دامەزراوە، لە مەسقەت بەڕێوەچوو.

بەپێی ئاژانسی هەواڵی نیمچە فەڕمی ئێران تەسنیم، یەکەم کۆبوونەوەی لیژنه‌ی هاوبەش ساز کراوە.

سه‌باره‌ت به‌ سەردانەکەی بۆ عومان غەریبئابادی ڕایگه‌یاند: "هاوكات لەگەڵ ئەو سەردانەی بۆ مەسقەت ئەنجامماندا، یەکەم کۆبوونەوەی لێژنەی هاوبەشی هورمزی نێوان ئێران و عومانمان ئەنجام دا. لە کۆبوونەوەکەدا چاوخشێندرایه‌وه‌ به‌ بابەتەکانی تایبەت بە گەرووی هورمز".

غەریبئابادی ئاماژەی بەوە کرد لە کۆبوونەوەکەدا بیروڕا لەبارەی بەڕێوەبردنی گەرووەکە لە داهاتوودا لە چوارچێوەی بەندەکانی ماددەی پێنجەمی یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلامئاباد و مافەکانی دەوڵەتانی کەناراو ئاڵوگۆڕ کراوە.