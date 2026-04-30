ھێزی دەریایی ئیسرائیل ھێرشی کردە سەر کەشتیگەلی جیھانی سومود

Zein Khalil
30 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 30 نیسان 2026
کەشتیگەلی جیھانی سومود لە میانی بەڕێکەوتنی بەرەو کەرتی غەززە لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا لەلایەن ھێزی دەریایی ئیسرائیلەوە ھێرشی کرایە سەر.
ڕادیۆی سوپای ئیسرائیل بڵاویکردەوە کە شەوی ڕابردوو، ھێزی دەریایی ئیسرائیل دوور لە کەنارەئاوییەکانی ئیسرائیل ھێرشی کردووەتە سەر کەشتیگەلی جیھانی سومود.
ڕاشیگەیاندووە کە لە میانی ھێرشەکەدا، ھێزی دەریایی ئیسرائیل لە کۆی ٥٨ کەشتی سەربە کەشتیگەلی جیھانی سومود، دەستی بەسەر حەوت کەشتییدا گرتووە.
