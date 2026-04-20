ھاکان فیدان: "کەس نایەوێت شەڕی ئەمریکا و ئێران دەستپێبکاتەوە"

Sümeyye Dilara Dinçer, Gökhan Çeliker, Mahmut Nabi
20 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 20 نیسان 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان ڕایگەیاند کە دوای کۆتاییھاتنی مۆڵەتی ئاگربەست، کەس نایەوێت شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل دژبە ئێران دەستپێبکاتەوە.
ھاکان فیدان لە کۆتایی کارەکانی کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتاڵیا لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا ئاماژەی بەوەدا، قەبارەی ئەو دۆسیانەی پێشکەش کراون ھێندە گەورن کە لەوانەیە پێویست بکات ئاگربەستەکە درێژبکرێتەوە و گوتی: "ئەگەر ناوچەکە بەردەوام چاوەڕوانی یارمەتی لە دەرەوە بکات، ئەوا بەردەوام ڕووبەڕووی کێشەی زۆر دەبێتەوە".
باسی لەوەش کرد کە دوای کۆتاییھاتنی مۆڵەتی ئاگربەست، کەس نایەوێت شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل دژبە ئێران دەستپێبکاتەوە.
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان جەختی لەوەش کردەوە کە وڵاتەکەی ھەوڵدەدات کۆتایی بە ململانێیەکان لە ناوچەکە بھێنێت و پێشکەوتنی ئابووری بەدەست بھێنێت.
ھاکان فیدان دووپاتیشی کردەوە کە زۆر گرنگە وڵاتانی ناوچەکە کۆببنەوە و بەرپرسیارێتی چارەسەرکردنی کێشەکانیان لە ئەستۆ بگرن.
وەزیری دەرەوەی تورکیا بەشێکی قسەکانی بۆ دۆخی کەرتی غەززە تەرخان کرد و ڕایگەیاند کە تا ئێستا سیاسیەتی ئیسرائیل بۆ چۆڵکردنی غەززە لە دانیشتووانەکەی نەگۆڕدراوە.
ھاکان فیدان تیشکی خستەسەر ئەوەش کە ڕاستی بەردەوامی جینۆساید لە غەززە لەبەرچاوی خەڵکدا ئاشکرایە و ڕایگەیاند: "ھەمووان دەزانن کە سیاسەتی ئیسرائیل لە چۆڵکردنی غەززە لە دانیشتووانەکەی نەگۆڕدراوە، بەڵام کەس باسی ناکات".
وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاماژەی بەوەشدا کە کێشەی فراوانبوونی ئیسرائیل چی دیکە تەنھا کاریگەری لەسەر ئاسایشی ناوچەکە نییە، بەڵکو بۆتە کێشەیەکی ئاسایشی جیھانی و گوتی: "ئێمە باسی حکوومەتێکی توندڕەو دەکەین (حکوومەتەکەی سەرۆکوەزیری ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو)، کە بووەتە بەڵا بۆ ھەموو جیھان".
وەزیری دەرەوەی تورکیا هاکان فیدان هەروەها باسی لە کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتاڵیا کرد و ڕایگەیاند کە لە کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتاڵیا'دا، پێشوازیمان لە ٢٣ سەرۆک و ١٢ جێگری سەرۆکی دەوڵەت و حکوومەت و ٥٠ وەزیری دەوڵەتان کردووە.