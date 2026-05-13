وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان ڕایگەیاند: "گرنگترین کاری لەپێشینەی ئێمە ئەوەیە ئاگربەست لەنێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوام بێت، ئەمە ئەو کارەیە کە ئێمە لە ئێستادا گرنگی پێدەدەین".

ھاکان فیدان: "واشنتۆن و تاران ئیرادەی پێویستیان نیشانداوە بۆ گەیشتن بە چارەسەرێکی ھەمیشەیی" وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان ڕایگەیاند: "گرنگترین کاری لەپێشینەی ئێمە ئەوەیە ئاگربەست لەنێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوام بێت، ئەمە ئەو کارەیە کە ئێمە لە ئێستادا گرنگی پێدەدەین".

وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان ڕایگەیاند کە لەئێستادا، ئەمریکا و ئێران لە ئیرادەی پێویست نیشان داوە بۆ وەستاندنی شەڕ و گەیشتن بە چارەسەرێکی ھەمیشەیی و ھۆشداری ئەوەشی دا کە سەرھەڵدانی ھەر گرژیەک لە نێوان ھەردوولادا، زیان بە ئابووریی جیھان و سەقامگیریی ناوچەکە دەگەیەنێت.

ھاکان فیدان لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی "جەزیرە"، گوتی: "گرنگترین کاری لەپێشینەی ئێمە ئەوەیە ئاگربەست لەنێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوام بێت، ئەمە ئەو کارەیە کە ئێمە لە ئێستادا گرنگی پێدەدەین".

وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕاشیگەیاند: "جێگرەوەی ئاگربەست گەڕانەوەیە بۆ جەنگ و کەس نایەوێت دووبارە ئەم سیناریۆیە ببینێت، چونکە بەھۆی ئەم شەڕەوە زیان بە ئابووریی و ئاسایشی وزە لە سەرانسەری جیھاندا کەوتووە".

ھەروەھا ئاماژەی بەوەشدا کە ھەمووان ھیواخوازن ئەم شەڕە لەڕێگای دانوستاندنەوە کۆتایی پێبھێندرێت و گوتی: "لەئێستادا، ئەمریکا و ئێران لە ئیرادەی پێویست نیشان داوە بۆ وەستاندنی شەڕ و گەیشتن بە چارەسەرێکی ھەمیشەیی".

ھاکان فیدان سەبارەت ڕۆڵی تورکیا لە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران ڕایگەیاند کە وڵاتەکەی لە ساڵی ٢٠١٠وە، ھەوڵی داوە ڕۆڵی خۆی لە ھەوڵە نێوەنگیرەکانی نێوان ئەمریکا و ئێراندا، بگێرێت.

جەختی لەوەش کردەوە کە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بە نێوەندگیری پاکستان، بە باشی بەڕێوەدچن.

وەزیری دەرەوەی تورکیا باسی لەوەش کرد، تورکیا پاڵپشتی لەو ھەوڵە نێوەندگیرانە دەکات کە ئێستا پاکستان بە ھەماھەنگی لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە لەنێواندا قەتەر لەنێوان ئەمریکا و ئێران دەیگێریت.

ھاکان فیدان ھۆشداری ئەوەشی دا کە سەرھەڵدانی ھەر گرژیەک لە نێوان ھەردوولادا، زیان بە ئابووریی جیھان و سەقامگیریی ناوچەکە دەگەیەنێت.

وەزیری دەرەوەی تورکیا لە بەشێکی دیمانەکەدا جەختی لە گرنگی گەڕاندنەوەی ئازادی دەریاوانی لە گەرووی ھورمز کردەوە، وەک ئەوەی لە پێش جەنگ بوو و گوتی: "ئێمە دەمانەوێت ڕێڕەوی ئازاد بۆ ھاتوچۆی ھەموو کەشتییەکان ببینین، ھەروەک چۆن پێش لە جەنگ بوو".



