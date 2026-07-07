ھاکان فیدان: "لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە ڕێکخستنەوەی ھاوپەیمانییەکە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان"

Büşranur Keskinkılıç, Mohammad Kara Maryam
07 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 07 تەمووز 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان ڕایگەیاند، لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە، تایبەت دەبێت بە ڕێکخستنەوەی ھاوپەیمانییەکە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان.
ھاکان فیدان پەیامێکی لەبارەی ٣٦ھەمین لووتکەی ناتۆ کە بڕیارە ئەمڕۆ لە ئەنقەرە بەڕێوەبچێت لە تۆڕی کۆمەڵایەتی بڵاوکردەوە و تیایدا نووسیوویەتی: "ئێستا دیمەنەکە لە ئەنقەرە ئامادەیە، تورکیاش بە سەرکردایەتی سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، ئامادەیە لەم ساتە گرنگەدا میوانداریی ئەندامانی ناتۆ بکات کە ئایندەی ھاوپەیمانییەکە دیاریی دەکات".
وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕاشیگەیاندووە: "ئەو بڕیارانەی کە لە لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە دەدرێن، تەنھا تایبەت نابن بە چارەسەرکردنی پرسەکان، بەڵکو یارمەتیدەر دەبن بۆ ڕەخساندنی ژینگەی ئاسایشی ئەورووپی- ئەتڵانتیک لە ساڵانی داھاتوودا".
ھاکان فیدان جەختی لەوەشکردووەتەوە کە ھێشتا بەرگریی بەکۆمەڵ، جەوھەری ناتۆ پێکدەھێنێت، بەڵام ژینگەی ستراتیژیی دەگۆڕێت، چونکە ھەڕەشەکان خێراتر و ئاڵۆزتر بوون و نووسیوویەتی: "پێوەرە تەقلیدییەکانی پەیوەست بە بەرگریی بەکۆمەڵ، چیدیكە ڕەنگدانەوەی واقیع نین، ئەوەی ئێستا گرنگ ئەنجامەکانە، لەوانە تواناکانی مەیدانی و پیشەسازیی، ھەروەھا ئامادەیی ئۆپەراسیۆن".
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان تیشکی خستووەتە سەر ئەوەی کە بەشداری بەھێزتر لە ئەووروپا زۆر گرنگ بووە، بەڵام سنووردارکردنی ھاریکاریی لە پیشەسازیی بەرگرییدا، تواناکان لاواز دەکات و وەڵامدانەوەش سست دەکات و ڕاشیگەیاندووە: "ئەم سنووردارکردنە لە ڕووی ستراتیژییەوە بارگرانی دروستکردووە، بۆیە پێویستە دەستپێشخەرییەکانی بەرگریی ئەورووپا ھەموو ھاوپەیمانانی ناتۆ بگرێتەوە".
ھاکان فیدان ئاماژەی بەوەشداوە، لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە، تایبەت دەبێت بە ڕێکخستنەوەی ھاوپەیمانییەکە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان و نووسیوویەتی: "ئامانجی ئەنقەرە ئەوەیە کە، ناتۆیەکی یەکگرتووتر، بەتواناتر و خۆڕاگرتر ھەبێت".