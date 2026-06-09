ھاکان فیدان بەشداری لە لووتکەی "پرۆسەی ھاوکاری باشووری ڕۆژھەڵاتی ئەورووپا" دەکات

Muhammet Tarhan, Muhammed Kılıç
09 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 09 حوزەیران 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان بە نوێنەرایەتی سەرکۆمار، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بەشداری لە لووتکەی "پرۆسەی ھاوکاری باشووری ڕۆژھەڵاتی ئەورووپا" دەکات کە بڕیارە سبەی چوارشەممە لە سۆفیا پایتەختی بولگاریا بەڕێوەبچێت.
چەند سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بە ئاژانسی ئانادۆڵویان ڕایگەیاند کە سبەی چوارشەممە، ھاکان فیدان سەردانی سۆفیا دەکات و لە میانیدا بە نوێنەرایەتی سەرکۆمار، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بەشداری لە لووتکەی "پرۆسەی ھاوکاری باشووری ڕۆژھەڵاتی ئەورووپا" دەکات.
بە گوتەی سەرچاوەکان، وەزیری دەرەوەی تورکیا لە لووتکەکەدا گوتارێکی پێشکەش دەکات و تیایدا جەخت لە پاڵپشتی تورکیا بۆ بەھێزکردنی ھاریکارییەکان لە ناوچەی بەلقان دەکاتەوە.
سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوەشدا کە ھاکان فیدان ھەر لە گوتارەکەیدا، جەخت دەکاتەوە لەسەر گرنگی ستراتیژی ناوچەی بەلقان، نەک تەنھا لەسەر ئاستی ھەرێمیی بەڵکو بۆ ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە.
ھەروەھا سەرچاوەکان باسیان لەوەشکرد کە ھاکان فیدان لە بەشێکی گوتارەکەیدا، پاڵپشتی بەردەوامی تورکیا بۆ ھەموو ئەو ھەوڵانە دووپات دەکاتەوە کە لەسەر ئاستی دیپلۆماسی بە ئامانجی کۆتاییھێنان بە جەنگی نێوان ڕووسیا و ئۆکراینا خراونەتەگەڕ.