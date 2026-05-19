ھاکان فیدان: "بەردەوام دەبین لە ھاریکارییەکانمان لەگەڵ ئەڵمانیا"

Sercan İrkin, Muhammed Kılıç
19 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 19 مای,س 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان ڕايگەیاند کە لە ھەمبەر پرسە ھەرێمیی و نێودەوڵەتییەکاندا، بەردەوام دەبن لە ھاریکارییەکانیان لەگەڵ ئەڵمانیا.
ھاکان فیدان لە ھەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەلایەتی NSosyal، وردەکاری ئەو سەردانە فەرمییەی خستووەتەڕو کە دوێنێ دووشەممە بۆ ئەڵمانیا ئەنجامداوە.
وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاندووە کە لە سەردانەکەی بۆ ئەڵمانیا، سێیەم کۆبوونەوە لەبارەی میکانیزمی گفتوگۆی ستراتیژی نێوان ھەردوو وڵات لە بەرلین ئەنجامدرا.
ھاکان فیدان باسی لەوەش کردووە کە لە کۆبوونەوەکانی لەگەڵ بەرپرسانی ئەڵمانیا جەختیان کردووەتە لەسەر پێکەوە كارکردن بۆ پتەوکردنی ھاریکارییەکانی نێوان ھەردوو وڵات لە بوارەکانی پیشەسازیی بەرگریی، ئابووری، وزە و وەبەرھێنان.
وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاماژەی بەوەشداوە کە لە کۆبوونەوەکانی لەگەڵ بەرپرسانی ئەڵمانیا، پێشھاتەکانی سەر ئاستی ھەرێمیی و نێودەوڵەتی، ئامادەکارییەکان بۆ بەستنی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە، ئاسایشی ئەورووپا، جەنگی نێوان ڕووسیا و ئۆکراینا، جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل دژبە ئێران، ھەروەھا دۆخی کەرتی غەززەیان تاوتوێ کردووە.
