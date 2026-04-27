ھاکان فیدان بۆ بەشداریکردن لە ١١یەمین لووتکەی سێ دەریایی سەردانی ئوکراتیا دەکات - ڕۆژی ٢٨ی ئەم مانگە وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان سەردانێکی فەرمی بۆ شاری دوبرۆڤنیک لە کرواتیا ئەنجام دەدات و لە میانیدا بەشداری لە ١١یەمین لووتکەی سێ دەریایی-دا، دەکات.

ڕۆژی ٢٨ی ئەم مانگە لووتکەی دەستپێشخەری سێ دەریایی لە شاری دوبرۆڤنیک لە کرواتیا دەست پێ دەکات کە تا ٢٩ی ئەم مانگە بەردەوام دەبێت.

بە گوتەی سەرچاوەکان، وەزیری دەرەوەی تورکیا گوتارێک لە میانی لووتکەکەدا پێشکەش دەکات و تیایدا جەخت لەوە دەکاتەوە : "چەمکی پەیوەندی چی دیکە تەنھا بە ژێرخانی فیزیکیەوە سنووردار نییە، بەڵکو گۆڕاوە بۆ سیستەمێکی فرە ڕەھەندی کە گواستنەوە، وزە، تۆڕی دیجیتاڵ، دارایی و حوکمڕانی دەگرێتەوە، چونکە گرژییە جیۆسیاسییەکان گرنگی ئەم پرسەیان خستووەتە ڕوو".

سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوەشدا کە ھاکان فیدان لە گوتارەکەیدا، تیشک دەخاتە سەر ئەو زیانانەی کە ململانێیەکانەوە بە ئابووریی جیھان و ئاسایش دەگەیەنن، ھەروەھا جەخت دەکاتەوە لەسەر پێویستی ھەمەجۆرکردنی ڕێگاکانی بەردەم ھەناردەکردنی وزە.

بە گوتەی سەرچاوەکان کە ھاکان فیدان لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا، جەخت دەکاتەوە لەسەر پێویستی داڕشتنی گوتارێکی نوێ کە پێشکەوتنێکی بەرجەستە لە پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و یەکێتیی ئەوروپا بەدی بھێنێت.



